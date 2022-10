Londres, Ministro da Saúde (com charutos) abafa campanha antifumo – Corriere.it

A partir de Luigi Ippolito

Thrse Coffey, amigo pessoal de Liz Truss, rejeita plano para reduzir os fumantes a menos de 5% da população: Não dizemos às pessoas como viver

já definido, No início de setembro, causou alguma perplexidade: o ministro da saúde é um amante de charutos, bebe e com certeza com alguns quilos a mais. ela própria, Thrse Coffey, admitiu que não era modelo: Mas não, ela é amiga de longa data do primeiro-ministro Les Trussque a colocou perto de seu lado, e até lhe concedeu o posto de vice-primeiro-ministro.

mas agora O improvável ministro Ela acabou na mira das críticas não por suas escolhas de vida pessoal, mas por decisões políticas sobre a saúde de todos: ela Envie a campanha antitabagismo do governo britânico para o sótãoEle se recusou a recomendar aumentar a idade para comprar tabaco em um ano a cada ano e destinar 125 milhões de libras (pouco menos de 150 milhões de euros) para incentivar as pessoas a parar de fumar.

Ele foi questionado no rádio sobre o progresso em direção ao objetivo do governo de tornar a Grã-Bretanha um país Não fumar até 2030 (ou seja, reduzido para menos de 5% dos fumantes)Covey respondeu que não sabia de nada porque eu não havia lidado com essa política específica de prevenção: ela acrescentou que suas prioridades eram bastante Ambulâncias e listas de espera afetando o sistema nacional de saúde.

Mas, na verdade, além dos tons evasivos, sabemos muito bem onde bate o coração dela: no passado, a atual Ministra da Saúde Vote contra a proibição de fumar dentro de casacontra a obrigatoriedade de venda de cigarros em embalagens não identificadas e mesmo contra a proibição de fumar nos automóveis com a presença de crianças. READ Síria, líder do ISIS morto durante ataque dos EUA se explodiu. 13 vítimas, até 6 crianças. Biden: 'ato desesperado de covardia'

Neste último caso, ele deixou claro ontem que não acreditava que a coisa certa a fazer era dizer aos pais como lidar com a situação: em sua opinião, Não se trata de impor diretrizes de saúde públicaEm vez disso, eles preferem um programa preventivo positivo.

Essas são posições enraizadas na ortodoxia libertária compartilhada por Liz Truss, que disse em seu recente discurso ao Conselho de Governadores que esse não é o trabalho do governo. Diga às pessoas como viver suas vidas. Aliás, até a primeira-ministra, quando era simples deputada, votou contra as medidas antifumo e a favor da flexibilização das proibições nos bares.

Posição em desacordo com as mesmas políticas seguidas por governos conservadores nos últimos dez anos, que por meio de aumentos de impostos e restrições à publicidade conseguiram A proporção de fumantes cai para 14% da população. Um plano de longo prazo para reduzir o uso de tabaco não é tudo Alivia a pressão sobre o serviço de saúdemas contribui para o objetivo do governo de Aumentar a expectativa de vida em 5 anos até 2035O tabagismo é de fato responsável por 78.000 mortes anualmente na Grã-Bretanha. O problema adicional que o bloqueio fez com que muitas pessoas voltassem a colocar as mãos nos cigarros: é também por isso que, em um editorial, o vezes Ele descreveu a posição de Thrace Covey como decepcionante e errada. Porque indica, no caso do tabagismo, que o debate transcendeu a tensão entre liberdade pessoal e saúde pública.