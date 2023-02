Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje. Kyiv: Bakhmut sitiado

Blinken em Astana: “Os Estados Unidos apóiam a independência e a soberania do Cazaquistão”

Como você bem sabe, os Estados Unidos apóiam fortemente a soberania, independência e integridade territorial do Cazaquistão. “Isso foi confirmado pelo Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, durante sua visita a Astana, no âmbito de uma turnê que visitará o Uzbequistão e a Índia com o objetivo de enfrentar a influência russa. E o chefe da diplomacia dos EUA sublinhou, referindo-se à guerra na Ucrânia: “Às vezes dizemos estas palavras mas na realidade não têm significado e claro sabemos que neste preciso momento têm um maior ressonância do que o habitual”, referindo-se à guerra na Ucrânia. Blinken então reiterou a “determinação” dos EUA em tornar as relações com o Cazaquistão “mais fortes do que nunca”.