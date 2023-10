Letizia, da Espanha, revelou o segredo de sua aparência física: ela come todos os dias e brilha aos cinquenta anos

Leticia, da Espanha, está em ótima forma e parece saudável e brilhante. Graças à comida que ele come todos os dias.

Quando você olha para ela você imediatamente entende que ela deve ter um truque secreto em algum lugar. Letícia da Espanha Não é nada menos que perfeição.

Ele tem 51 anos e aparenta ter 30, tem um físico que causaria inveja a quem tem 20 anos e, acima de tudo, tem boa aparência. Pele lisa e radiante, pele saudável e tez perfeita. obrigado amor?

Aparentemente não, Rainha Consorte Filipe VI Ele segue uma dieta muito especial, que nem todo mundo conhece. Coma um alimento todos os dias.

Do que ele está falando? Vamos descobrir o que a rainha come para ficar sempre jovem e bonita.

Letizia da Espanha: o segredo da sua forma física

Letícia da Espanha Ele segue uma dieta específica e um tanto restrita, chamada… Dieta Perricona – Do nome de seu criador, um dermatologista americano Nicolau Perricone – Ou também Dieta para lifting facial. O homem promete não só ajudar a perder peso, mas também notar efeitos perceptíveis na aparência da sua pele, ficando mais brilhante e firme, com menos bolsas e olheiras. Ele trabalha? Olhando para o rei espanhol você diria que sim.

Parece que a esposa de Felipe VI a segue há anos. Esta dieta também parece ter a vantagem de reduzir a inflamação, desinchar e retardar o envelhecimento graças aos antioxidantes. Do que ele está falando? O que deve ou não ser consumido? Tudo depende do equilíbrio perfeito entre proteínas, vegetais ricos em ferro e gorduras boas.

O que comemos e do que nos livramos

lá Dieta Perricona Seguido pela Letícia da Espanha Fornece uma grande quantidade de Proteínas E Remoção De categorias inteiras de alimentos, como pães, farinhas em geral, cereais matinais, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Mas também Alguns tipos de carne Como carne bovina, pato e fruta Como uvas, laranjas e melancia. Até mesmo alguns vegetais São proibidos, por exemplo, cenoura e abóbora, depois ervilha, milho e batata. Em suma, uma dieta Muito restritivo O que não deve ser seguido por muito tempo. Embora evite quaisquer deficiências nutricionais Perricone Ele “carregou” alguns deles e os colocou à venda Suplementos Para integrar com sua dieta. Que vende a preços exorbitantes, obviamente.

Além das considerações óbvias que qualquer um pode fazer a esse respeito, O que Letizia da Espanha come especificamente Para obter aquele visual radiante e figura deslumbrante? Parece que a Rainha Consorte bebe suco fresco todas as manhãs no café da manhã – ou seja, suco de vegetais – três ovos e alguns Salmão. Este último é considerado um superalimento pela dieta Perricone, Ele nunca está ausente da mesa da esposa Filipe VI.