Gasoduto de Barcelona a Livorno: a Espanha também quer que a Itália seja uma porta de entrada para enviar gás para o resto da Europa (mas desde que a UE pague)

lá Espanha Reforçar a sua posição estratégica no cenário europeu, num momento muito difícil para o continente, que sofre com a inflação de dois dígitos e uma crise energética devido à redução dos fluxos de gás de Rússia. Depois de concordar com um preço máximo de combustível que o país está autorizado a, juntamente com Portugalpara baixar i custos de faturamentoagora mesmo Espanha Pode desempenhar um papel estratégico na distribuição subordinar Gás para a Europa. De facto, o país ibérico está equipado com Seis implantes A partir de Regaseificação de gás Gás Natural Liquefeito (GNL) que chega de navio de Estados UnidosCatar, Nigériatabaco, Trindade. Mas o que nos falta é uma infraestrutura mais ampla do que isso exportá-lo aos restantes países da União. O plano A é completar Pipeline Gato médioque liga Espanha No França através de mim Pirineus catalães. No entanto, se isso falhar, háplano BIsso ganhou força nas últimas semanas: Build One Infraestrutura subaquática A partir de Barcelona para mim Livorno.

lá Espanha Tem um terço da capacidade de regaseificação gás-gás de toda a Europa: pode converter alguns Cerca de 60 bilhões de metros cúbicos por ano e exportados para países europeus. No entanto, os dois únicos gasodutos existentes, um em Navarra e outras divindades aldeias bascopodem transportar Apenas 7 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Essa capacidade pode ser duplicada com a retomada da construção do gasoduto Midcat, que está parado desde 2019 e nunca foi concluído por ser considerado Caro e pouco lucrativo. No entanto, a guerra na Ucrânia reviveu o debate sobre este projeto. De fato, nos últimos dias, houve várias pressões para retomar a construção dessa infraestrutura. Entre todas as do chanceler alemão, Olaf Schulzque ele considera um projeto BásicoO que aliviaria “significativamente” os problemas atuais, especialmente em um país como a Alemanha, que é altamente dependente do gás russo.

Esta terça-feira, o chefe do governo espanhol, Pedro Sanchezvai ser Berlim Ela participará de uma reunião do Executivo alemão, a convite do chanceler. A crise energética estará no centro do debate: os dois países querem formar uma frente comum para tentar persuadir Emmanuel Macron retomar a construção Pipeline Gato médioque além do gás no futuro será uma estratégia para transferirhidrogênio verde.

Sobre o Ministro da Transformação Ambiental, Há um Riberaa parte espanhola pode ficar pronta em Oito ou nove meses (No total, faltam cerca de 226 quilômetros.) No entanto, no momento oposição francesa resoluta, tanto em termos de custos, como porque, ao aderir a esta infraestrutura, afastar-se-á do modelo energético nuclear. É por isso que a Espanha tem um Plano B. Se os do Pirenéus falharem, a alternativa será construir oleoduto submarino conectaria Barcelona E a Livorno. É um tubo de 7 mil quilômetros O que exige um investimento de aprox. Três bilhões de euros E que poderia estar pronto em um ano ou dois, segundo El País. É um negócio mais caro e complexo, mas que vem sendo discutido nos últimos meses tanto no país ibérico quanto na Itália.

Em março passado, de fato, Mario Draghi eu tenho falado com Pedro Sanchez Possibilidade de conectar Espanha E a Itália para transportar gás. Este projeto, assim como o Midcat, também foi contemplado pelo REPowerEU, o plano da Comissão Europeia para tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos antes de 2030, apósInvasão da Ucrânia. No final de abril, isso também foi discutido no Senado, em um relatório sobre “As consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia no campo da segurança energética”, que foi apresentado por Kobasir. “Em primeiro lugar, o projeto de construção Oleoduto entre Espanha e Itália Entre Barcelona e Livorno, que permitirá, entre outras coisas, o fluxo de gás trazido para a rede através do extenso e inexplorado sistema de regaseificação espanhol. Eles podem armazenar GNL de Usos E a Argentinapara ler o documento.

Após algumas semanas, corcunda E a EnagasA Companhia Espanhola de Transporte de Gás assinou um memorando de entendimento para estudar a viabilidade do projeto. E em julho, a Enagas previu-se, ao apresentar o seu novo plano de investimentos para os próximos anos 1.5 bilhoes Para o gasoduto entre Barcelona e Livorno. Na semana passada, em entrevista coletiva conjunta com o presidente colombiano, Gustavo PetroSanchez reiterou que se o projeto dos Pirineus falhar, o projeto com a Itália é a alternativa mais poderosa. “Transmito a determinação da Espanha em alcançar essa interconexão”, disse ele. Ministro da Transformação Ambiental, Há um Ribera“O governo está estudando essa possibilidade com muita seriedade”, ressaltou.

Mesmo com a possibilidade de construir um gasoduto entre Itália e Espanha, o país ibérico não pretende abandonar o Medcat. Em ambos os casos, o governo de Pedro Sanchez impôs condições: as infra-estruturas devem ser financiadas porUnião Europeia Ou que países vão beneficiar desta medida, e a construção de gasodutos deverá olhar para o futuro: além do gás, nos próximos anos também terão de transportar hidrogênio Cor verde, que será estratégico para os próximos trinta anos. A construção destas infraestruturas não será capaz de resolver a atual crise energética, porque a sua concretização não é imediata. No entanto, funcionará para evitar crises no futuro.