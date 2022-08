De Gorbachev a Putin, é por isso que o poder do Kremlin depende do preço do petróleo – Corriere.it

Não só verdade em 2022. Isso também foi verdade na década de 1970, quando a União Soviética liderada por Leonid Brezhnev emprestou seu apoio aos governos da Liga Árabe. Contra Israel também por razões econômicas. Moscou pretendia apoiar o protesto contra o estado judeu principalmente por razões políticas com uma chave antiocidental. Não apenas, não principalmente, para apoiar e alimentar os choques do petróleo no início e no final daquela década. Mas os preços mais altos sustentavam economicamente a União Soviética e assim prolongavam sua vida: a superpotência na década de 1980 teria produzido 12 milhões de barris por dia, um nível que não foi alcançado desde então.

Em 1970 o barril ainda era vendido por US$ 2 (hoje US$ 15), enquanto em 1974 o preço expresso em valores atuais havia subido para US$ 90. Esses aumentos deram à União Soviética os recursos para manter um sistema estagnado e integrá-lo melhor à economia mundial por meio das exportações, apesar do declínio da era Brejnev. Não fossem os choques de preços da década de 1990, é possível, então, que Gorbachev não se visse obrigado a administrar reformas, simplesmente porque a União Soviética teria entrado em colapso antes. E isso é absolutamente verdade porque os preços do gás, que a Rússia começou a exportar para a Europa na década de 1960, estavam vinculados aos preços do petróleo bruto. READ Resultados da Cúpula do G20 - Corriere.it

Certamente o último líder soviético teve que lidar com uma mão infeliz de papel. Quando assumiu o poder em março de 1985, o preço do barril era de US$ 28, o que equivale a US$ 77 hoje. Mas Gorbachev durante os anos de seu governo não teria revisto tais preços e, paralelamente a isso, teria experimentado um longo declínio na capacidade produtiva do país devido à obsolescência das fábricas e à falta de novos investimentos. Quando Gorbachev demitiu a Glasnost e a Perestroika em 1986, o barril era tão baixo quanto $ 24 em dólares correntes.; Era apenas US$ 30 em 1988 e ainda era apenas US$ 50 quando a velha guarda tentou ligá-lo, em agosto de 1991, o que levaria à dissolução da União Soviética. Esses preços eram suficientes para lucrar com a venda de lotes individuais de petróleo. Mas não foi suficiente financiar o sistema soviético o suficiente para evitar o empobrecimento da população e o colapso do aparato militar-industrial. Gorbachev poderia ter tido mais sorte em uma década de petróleo caro, mas não em seus anos.

O mesmo vale para Boris Yeltsin, o primeiro presidente da Rússia pós-soviética a quem o desmantelamento da União Soviética o deixou responsável por todas as dívidas da antiga superpotência. Nos valores atuais, o preço do barril era de apenas US$ 26 em plena privatização e liberalização de preços desenfreadas em 1994: o país não tinha recursos financeiros suficientes para amortecer o choque das reformas econômicas, que também por esse motivo em grande parte falhou. Na época do default soberano russo em agosto de 1998, o preço internacional do petróleo em dólares correntes era de apenas US$ 24 e havia caído para vinte no final daquele ano. Com os combustíveis fósseis representando pelo menos metade da receita orçamentária da Rússia, Yeltsin não tinha meios para enfrentar a pobreza endêmica do país. A falta de investimento foi tal que a produção de petróleo bruto da Rússia caiu de 12 milhões de barris por dia em 1988 para sete milhões em meados da década de 1990. A receita do Estado caiu drasticamente. READ Biden vende acordo sobre gasoduto global Nord Stream 2 para Merkel

Nisso Putin teve mais sorte. No início de 2000, quando o futuro ditador tomou posse no Kremlin, o preço do petróleo bruto era de US$ 44 em valor atual. Mas desde então começou a subir sem parar, chegando a US$ 188 em 2008, às vésperas da Grande Recessão. A Rússia de Putin conseguiu aumentar a produção em mais de dez milhões de barris por dia (graças ao investimento estrangeiro permitido pela liberalização de Yeltsin), enquanto os preços internacionais mais altos financiaram o crescimento de uma nova classe média urbana e um fundo de estabilização na época.

Assim, a Rússia está passando por uma Grande Recessão relativamente saudável. Desde então, o petróleo nunca caiu para seus níveis mais baixos nas décadas de 1980 e 1990. Putin está explorando isso para consolidar seu controle sobre o poder, bem como sobre os recursos da Rússia. Tanto que hoje ele parece ter absorvido totalmente a lição soviética no Oriente Médio durante a década de 1970: a desestabilização geopolítica, agora praticada pelo Kremlin na Ucrânia e na Europa, oferece a recompensa da crescente tensão nos mercados globais de hidrocarbonetos e nas receitas orçamentárias da Rússia . Se Gorbachev tivesse gostado dos preços do petróleo de Putin, talvez a memória de seu personagem na Rússia hoje fosse melhor.

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”