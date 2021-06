Nunca mais uma pandemia como esta. Plano anti-China, tensões entre Londres e a União Europeia- Corriere.it

Do nosso relatório Falmouth (Cornwall) Uma pandemia como a Covid-19 nunca mais acontecerá: este é o compromisso assumido pelos Sete Grandes da Cornualha, que ontem assinaram a “Declaração da Baía de Carbis”, no local da cúpula. Um programa que visa Para reduzir o tempo de produção de novas vacinas para 100 dias, para lançar um sistema de vigilância global para vírus e variantes e apoiar o fortalecimento da Organização Mundial da Saúde.

Tudo isso vem com uma promessa Doando um bilhão de vacinas para países pobres, dos quais 500 milhões foram fornecidos pelos Estados Unidos e 100 milhões pela Grã-Bretanha. “Com a Declaração de Carbis Bay – enfatizada por Boris Johnson – as principais democracias do mundo pretendem se comprometer Prevenindo uma pandemia global novamente, para garantir que a devastação causada pela Covid-19 nunca se repita. É algo de que nos orgulhamos. ”





Mas é um desafio difícil de enfrentar sem envolver a China, cuja sombra dominou a maior parte da cúpula. e fato Alternativa ocidental para a Rota da Seda, Para conter a influência de Pequim no mundo, este é o projeto aprovado pelo governo dos Estados Unidos no G7.

A China investiu trilhões de dólares em grandes programas de infraestrutura em países em desenvolvimento, especialmente na África e na Ásia, construindo portos, ferrovias, rodovias, etc .: mas é Uma penetração econômica cujo objetivo final é a dominação política. E é por isso que Joe Biden quer confrontá-lo, comparando-o a um plano de investimento global chamado “Construindo Melhor para o Mundo” e “Construindo Melhor para o Mundo”. No entanto, os americanos permaneceram muito vagos sobre como o projeto alternativo seria financiado e quais eram os prazos: Sabemos apenas que até 2035 uma lacuna de 40 trilhões deve ser fechada.

Os Estados Unidos exigem que a declaração final do G7 de hoje inclua um Críticas severas às violações dos direitos humanos na China Em detrimento da minoria uigur muçulmana, principalmente no que diz respeito ao uso de trabalhos forçados. Já no início do ano, a esse respeito, os americanos, europeus, britânicos e canadenses impuseram sanções contra altos funcionários chineses envolvidos na opressão dos uigures: no G7, mas Europeus insistem que prevalece uma atitude “equilibrada” em relação a PequimQue leva em conta a necessidade de cooperar com a China nos grandes desafios globais. READ Israel, Gaza, Hamas: o guia. Esta é a razão para iniciar a rebelião - estrangeira

A cúpula de ontem também foi uma competição individual, incluindo a entre Mario Draghi e Biden. O compromisso também se estendeu aos líderes da Austrália, Coreia do Sul e África do Sul (bem como indianos no teletrabalho): Uma extensão do formato G7 procurado principalmente pelos britânicos, que pretende deslocar o seu centro de gravidade para o Indo-Pacífico e torná-lo uma espécie de “Liga das Democracias”, mas não desperta muito entusiasmo entre os europeus, especialmente do lado italiano.