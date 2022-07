O mosquito pica sua testa e infecta seu cérebro, e a jovem de 21 anos morre em cinco dias

Uma picada de mosquito matou um piloto potencial de 21 anos, Oriana Pepper morreu em 5 dias. “É um caso único que não deixou saída”, explicaram os médicos.

Demorou um ano para destacar as razões Oriana Bieber morrePiloto estagiário A. faleceu 21 anos Depois disso foi picada de mosquito. De acordo com o que apareceu na autópsia e exames posteriores, de fato, era possível que a infecção causada pela picada de um inseto tivesse infectado o cérebro da testa e do olho.

senão Quarta-feira A audiência foi realizada no tribunal que explicou conclusivamente o que havia acontecido com a jovem originalmente de Berry St Edmunds em Suffolk, o condado do leste da Inglaterra: 7 de julho de 2021 Quando a jovem de 21 anos vai para um hospital em Antuérpia devido a uma dor no olho causada por uma picada de mosquito que faz sua testa inchar. Oriana esteve na Bélgica para a segunda parte da seleção do teste easyJet depois de passar nos exames orais com distinção.

Os médicos do pronto-socorro prescrevem antibióticos, mas dois dias depois, o namorado James Hall mandou a jovem inconsciente de 21 anos de volta ao hospital: ela morreu três dias depois, em 12 de julho de 2021. Os testes mostraram. Pepper morreu “devido a uma infecção grave causada por uma picada de inseto na testa”, especificamente um bloqueio cerebral ao qual foi adicionada uma infecção por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus.

“A picada do mosquito causou uma lesão grave – explicaram na quarta-feira na aula – que feriu a artéria carótida do pescoço atéBloqueio de uma artéria no cérebro por impressão.” É caso único Segundo os médicos, eles não deixaram um caminho para o jovem de 21 anos. Em memória de sua filha, os pais de Oriana “estabeleceram uma pequena bolsa de estudos para incentivar outras pilotos do sexo feminino” a fazer esse trabalho com a British Airline Pilots Association.