“O que está escondido atrás das árvores” – Libero Quotidiano

descoberta de choque em Bolívia: Na região sudoeste da floresta amazônica Onze assentamentos da cultura Kazarapi Muito velho. Ele voltará ao período de 500 dC a 1400 dC. Isso foi revelado em um documento publicado em temperar a natureza. O crédito por esta importante descoberta vai para os arqueólogos do Instituto de Arqueologia Germânica de Bonn. Sua pesquisa mostrou um tipo anteriormente desconhecido de urbanização tropical de baixa densidade na Amazônia, indicando que a Amazônia ocidental não era tão escassamente povoada em tempos pré-hispânicos como se pensava anteriormente.

No entanto, as evidências da existência dessa cultura são escassas e vêm de alguns locais isolados: a vegetação densa, de fato, dificulta o mapeamento das florestas tropicais. Por isso, pouco se sabe sobre a organização territorial dos assentamentos Kasrapi. Heiko Brommers, que conduziu a pesquisa com colegas, analisou seis regiões dentro de uma área de 4.500 quilômetros quadrados Janos de Mojosna Amazônia boliviana, que se acredita pertencer à cultura Casarapi.

A técnica que permitiu aos arqueólogos descobrir algumas evidências é chamada de lidar (Detecção remota por luz laser). Isso, ele disse MeteowebPermitiu-lhes livrar-se virtualmente da densa vegetação para melhor visualizar a terra e as antiguidades escondidas dentro da floresta. Desta forma, foram encontrados dois grandes postos avançados, chamados Kotoka e Landover, e 24 sites menores, dos quais apenas 15 já são conhecidos. Descubra também as plataformas e pirâmides retangulares de até 22 metros de altura.