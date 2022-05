Zelensky retira tropas de Severodonetsk? Suspeitas de trocas de terras (solicitadas pelos aliados) para um cessar-fogo

Sob cerco. Cidade Ucrânia Severodonetsk em Donbass Está quase completamente cercado por tropas russas. “sEles estão bombardeando implacavelmente bairros residenciais“, O governador da região disse Sarhi Haidai. A razão para forçar as forças ucranianas a se retirarem da região. Também porque mais de 1.500 (segundo o prefeito) foram mortos na cidade desde o início da guerra. Zelenskique entretanto pressiona os líderes europeus a aderirem à União Europeia, poderá ter de deixar a Área A coloque dentroPara evitar mais mortes e reagrupar o exército para enfrentar o ataque russo.

Rússia, a oposição contra Putin está crescendo. Deputado pede retirada da Ucrânia e agora enfrenta julgamento por traição

A retirada do exército ucraniano de Severodonetsk?

A retirada do exército ucraniano de Severodonetsk não pode ser descartada. E também porque o empurrão do exército de Putin para o Donbass agora é mais forte. Porque? O arsenal foi reforçado. Todos os últimos desenvolvimentos da Rússia foram graças à vantagem esmagadora da artilharia. É por isso que o líder ucraniano Zelensky está pressionando Estado unido Para mísseis de longo alcance MLRS / HIMARS, que podem mudar o curso da guerra. Mas os americanos temem que possam ser usados ​​para lançar ataques ofensivos dentro da Rússia.

ISW – “As forças russas iniciaram ataques diretos às áreas construídas de Severodonetsk sem cercar completamente a cidade e provavelmente lutarão para ganhar o controle da própria cidade … As forças russas em Popasna procuram avançar para o norte em apoio ao cerco de Severodonetsk” pic.twitter.com/JDx1OQCUgz – OSINTtechnical (Osinttechnical) 28 de maio de 2022

Por que a Ucrânia deve deixar Severodonetsk

A Ucrânia já perdeu a cidade de Lyman. E agora ele tentou resistir a Severodonetsk. Mas pode custar muito, até porque existem locais mais defensáveis ​​do outro lado do rio. Donets, que havia sido repelido pelo exército russo cerca de duas semanas atrás com perdas. Deve-se notar também que a principal estrada de abastecimento entre Bakhmut e Lychansk (duas cidades a oeste de Severodonetsk) ainda está aberta, mas está sob constante bombardeio russo.

O Ministério da Defesa anunciou que os veículos blindados M113 que foram incluídos em um dos recentes pacotes de ajuda ucranianos estão agora sendo carregados em caminhões em Fort Stewart, no sul da Geórgia, para serem transferidos para navios de carga para fornecer assistência militar à Ucrânia. pic.twitter.com/KMiVSnzsm0 – OSINTdefender (sentdefender) 26 de maio de 2022

Lysychansk mais fácil de defender

Se a Rússia capturasse Severodonetsk (mais provável) e Lesichansk (menos provável), qualquer progresso pararia nos portões de duas cidades fortemente fortificadas como Eslovaco E a KramatorskCom linhas de abastecimento e artilharia prontas do oeste. Mais do que Severodonetsk, a Ucrânia deve defender Lysychansk, porque também está atrás da barreira natural do rio. Caso contrário, Severodonetsk pode ser a próxima Mariupol, uma cidade absorvendo uma quantidade desproporcional do poder de combate da Rússia para retardar o avanço dos invasores.

Aristovich: “A situação para nós na linha de frente é extrema. Fomos bombardeados com armas de longo alcance, nossas linhas de frente, nossas influências, não temos praticamente nada para enfrentar contra o inimigo até agora, exceto pela bravura do ucraniano soldados…’. pic.twitter.com/gYa2WNDAD5 – Dmitri 🇺🇦 (@mdmitri91) 26 de maio de 2022

Resistência da cidade para ganhar tempo (e possuir armas ocidentais)

A Ucrânia precisa de dois meses para reunir todas as suas reservas e armas ocidentais, e Severodonetsk está se aproximando todos os dias a partir dessa data. Os Estados Unidos enviam seus veículos pesados ​​por navio. Há 200 a caminho. Mas muitas novas chegadas de munições e armas não serão, devido ao transporte, Nas mãos do exército ucraniano 6-8 semanas atrás . A Ucrânia precisa ganhar tempo e manter Severodonetsk em mãos ucranianas nas próximas semanas parece ser parte dessa estratégia. Depois, há a suspeita da Ucrânia de que a Rússia esteja persuadindo seus aliados ocidentais a trocar o território ucraniano por um cessar-fogo.

Uma olhada nas mudanças de controle de Donbas nas últimas duas semanas. 00:00 sexta-feira 13 de maio -> 00:00 sexta-feira 27 de maio pic.twitter.com/SaOMh6irYh Mapa de guerra da Ucrânia (War_Mapper) 27 de maio de 2022