A partir de Fabrizio Caccia

“Acredito em suas boas intenções, mas o perigo deve ser explorado”, disse o ex-presidente da Câmara dos Deputados sobre a viagem do líder da liga a Moscou. Armas para a Ucrânia? “Quando os soviéticos apontaram seus mísseis SS-20 para nós, Craxi respondeu instalando Euromycels.”

Roma Presidente Cassini, na sexta-feira estive em Nusco para o funeral de Cerraco de Mita. Já pensou no que ele vai fazer hoje nesses tempos de guerra? “Sim, pensei nisso. E acho que não só ele, mas nossos pais na Primeira República, teriam se guiado hoje antes de tudo pelo significado do limite, que é bom não perder na política » .

Enquanto isso, Putin informou Macron e Schultz que está pronto para retomar o diálogo com a Ucrânia.



“É um vislumbre, claro, mas o importante é entender que hoje não há guerra na Ucrânia, mas na Ucrânia e, portanto, os ucranianos terão que fazer as pazes com os russos no final. Quero dizer: a Europa faz o que tem que fazer, mesas abertas são sempre positivas, mas quando se trata de paz nunca se pode ignorar os ucranianos. Como a região foi devastada, os desastres de Bucha e do presidente Draghi costumam destacar isso, ou seja, a Europa não está a uma distância igual entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, infelizmente, espero estar errado, não acho que a paz esteja próxima, temo que continuemos um conflito de baixa intensidade”.