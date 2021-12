África do Sul: a morte de Desmond Tutu, um símbolo da resistência ao apartheid – África

O Arcebispo da África do Sul faleceu Desmond Tutu, aquilo foi Um dos símbolos da resistência ao apartheid Então ele se tornou um promotor da reconciliação. O anúncio foi feito pela Presidência da África do Sul.

O arcebispo anglicano Tutu, de 90 anos, venceu em 1984 prémio Nobel da Paz Como um símbolo da luta não violenta contra o regime do apartheid. Mas após o fim do apartheid, então Nelson Mandela Eleito presidente da nova África do Sul, Tutu idealizou e presidiu a Comissão da Verdade e Reconciliação (TRC), criada em 1995, que trouxe à luz a verdade sobre as atrocidades cometidas durante décadas de opressão branca.

E foi concedida anistia àqueles que, entre os responsáveis ​​pelas atrocidades cometidas, confessaram cabalmente: uma forma de reparação moral também para com as famílias das vítimas.

Ao anunciar o desaparecimento do pastor Tutu, o presidente Cyril Ramaphosa, “em nome de todos os sul-africanos, expressou sua profunda tristeza pelo falecimento no domingo de uma figura importante na história do país”.