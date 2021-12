Geopolítica 4.0 faz mais do que números, orçamentos e lógica puramente comercial e molda as escolhas e relações dos países. Últimos eventos relacionados a Mediterraneo, O mar voltou ao centro do mundo e os ecos dos acordos abraâmicos e da crise energética avançam. interesses e atritos. Pode-se entender que a música mudou de elementos tangíveis. Este é o caso de grandes investimentos Em gasodutos e defesa: Grécia, depois de encomendar 18 aeronaves de combate Tempestade E três fragatas da França podem agora Peça alguns F-35s dos EUA (Não a médio prazo). A pergunta que todos estão fazendo é quais são os efeitos orçamentos futurosFoi visto e considerado há apenas dois anos no país Ele voltou a se financiar nos mercados Depois da crise do euro e depois da troika do “comissário”.

A Lei de Parceria Parlamentar e Defesa EUA-Grécia de 2021 No entanto, ele espera fortalecer as relações militares entre Washington e Atenas: A fase política, econômica e social em que se encontra é muito crítica Turquia Para poder continuar, como aconteceu até ontem, com este aliado da NATO. Esta é a lógica O Pentágono Isso tem sido feito desde que comecei a fantasiar informalmente Desligamento gradual da base Incirlik da Turquia. Os Estados Unidos simplesmente decidiram se construir plano B (ou melhor, G, como a Grécia) no caso de a Turquia ser empurrada cada vez mais para alianças com ela Rússia, Irã e China, como aconteceu nos últimos dois anos.

Uma lei convocada por senadores dos EUA Bob Menendez e Marco Rubio, bem como por parlamentares Ted Deutsch e Gus Bilirakis, visa aprofundar as relações estratégicas entre a Grécia e os Estados Unidos, com um parágrafo que aguarda o mandato do Presidente dos Estados Unidos, que foi anunciado Agilizar a entrega de qualquer futura aeronave F-35 em Atenas. Enquanto isso, a Turquia tem boas relações com Catar, Eles podem decidir treinar sua força aérea com Caças franceses da Força Aérea Qatari Emiri (Qeef). Para combater a Força Aérea Grega, que aumentou suas capacidades com Rafael Foi adquirido recentemente. Parece que o diâmetro pode atingir o nível 36 aeronaves militares e até 250 pessoas na Turquia Com base no acordo militar assinado em março passado.

Para entender como o papel da Grécia também mudou do ponto de vista militar e geopolítico, é útil dar um passo para trás, Al 1996, Quando crunch Ilha EmiaDesentendimentos com a Turquia. Depois de um momento daquela faísca que poderia queimar na fogueira, eles vieram O governo de Atenas alocou cerca de 28 bilhões de dólaresMas eles realmente falharam em impulsionar a indústria de defesa grega. Os benefícios foram um pouco mais longe Corretores e políticos cúmplicesO nível de segurança da Grécia contra a Turquia permaneceu baixo. Desta vez, a Grécia pediu à OTAN, à União Europeia e Especialmente para os Estados Unidos Para cumprir por escrito com defendendo sua soberania E direitos soberanos, como evidenciam os acordos alcançados com Paris e Washington.

O acordo com os Estados Unidos da América afeta diretamente o segundo elemento deste novo equilíbrio mediterrâneo, ou gasodutosEm um momento em que os preços do gás estão subindo, a Rússia está fechando e reabrindo as torneiras que abastecem a Europa à vontade. Duas linhas de tubos passam pelo solo gregoE a torneira e a torneira. Quando terminar, também haverá Leste que vai de Israel a Salento. Este é o gasoduto mais longo já construído, e é claro que afeta os interesses e as relações de inúmeros países, não apenas aqueles diretamente afetados por sua passagem (Israel, Chipre, Grécia, Itália, bem como Egito e Turquia)

É por isso que os Estados Unidos Posicione bigas e homens em 4 bases gregas Eles estão se preparando para privatizar Porto de Alexandroupolis, que se situa num setor considerado bastante estratégico, tanto pela geopolítica da OTAN, como pelo seu perfil energético. aeroporto perto pipeline del faucet, tem um depósito de gás como no porto próximo de Kavala, Fica a poucos passos da fronteira com a Turquia (também sensível à questão da imigração), que é na verdade a sala de espera que leva a uma nova e muito querida associação com a OTAN: não via Carpathia. O último é um corredor sul-norte Da Grécia ele vai chegar na Lituânia Que, com toda probabilidade, se tornará a rodovia característica deAliança Atlântica atravessar Com segurança todos os países da costa dos Balcãs para o extremo norte.

Para ser claro, as forças da OTAN terão pousado em Alexandroupolis e, em seguida, continuar sua jornada pela rota Carpathia, como os Estados Unidos e a União Europeia fizeram nos últimos seis meses, marcando uma série de exercícios conjuntos. Assim, as questões associadas a este novo cenário são as mais divergentes, como a questão do alargamento a leste da União Europeia, ou as relacionadas com o futuro papel da Grécia. A central de gás no momento em que a Ucrânia corre o risco de ser interrompida quando estiver pronta para operar O novo gasoduto russo-alemão Nord Stream 2 conectando os dois países diretamente. Posições que afetem cirurgicamente as dotações e secções orçamentais, sem qualquer retratação pelos respectivos parlamentos.

