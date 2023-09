CIA revela nome do segundo agente da missão Argo no Irã – Corriere.it

Pela primeira vez, a CIA revelou a identidade de um segundo oficial que desempenhou um papel fundamental numa missão de resgate no Irão em 1980, no auge da revolução que levou ao nascimento da República Islâmica. O processo era tirá-lo do país Seis diplomatas americanos disfarçados de equipe de filmagem. O grupo foi auxiliado por dois agentes da CIA. A missão foi tão ousada que inspirou Filme vencedor do Oscar Argônio. Lançado em 2012, estrelado por Ben Affleck.

A história é bem conhecida. Com a ajuda do Canadá, dois agentes da CIA e seis responsáveis ​​americanos fingiram estar a observar Um dos lugares para filmar um filme de ficção científica chamado Argo. No final, conseguiram escapar dos serviços de segurança iranianos e embarcar num navio com destino a Zurique. Apenas o nome de um dos agentes é conhecido até o momento. Especialista em disfarces e falsificações Tony Mendez, que morreu em 2019, mas a CIA também revelou agora a identidade do segundo oficial. Está prestes a Ed Johnson, especialista em extrações clandestinas, Também conhecida como esposa de Mendez, Juna, que também é agente secreta, que o enviou para BBC Como um “linguista altamente qualificado”, Especialista na criação de documentos falsificados. “Ele parecia se encaixar perfeitamente no trabalho que estava fazendo”, disse ele.

Isso foi revelado no último episódio do podcast de 14 de setembro "Os Arquivos Langley", em que a CIA revelou detalhes inéditos da missão, fornecidos pelo próprio Johnson. De acordo com o que foi dito, a parte mais difícil do processo foi Convencer os diplomatas de que conseguirão enganar os iranianos E passe para a equipe de filmagem. "São pessoas que não estão treinadas para mentir às autoridades", disse Johnson. O agente secreto, que tem uma vasta experiência no Médio Oriente, fala muitas línguas, incluindo o árabe, mas não o persa, a língua oficial do Irão. No entanto, seu alemão foi útil quando ele e Mendez se encontraram involuntariamente, em frente à então ocupada embaixada americana.52 cidadãos americanos foram feitos reféns em 1979 (Só seria lançado em 1981, 444 dias depois). Lá, um guarda iraniano de língua alemã ajudou os dois espiões a encontrar um táxi para irem à embaixada canadense, onde os seis diplomatas também haviam se refugiado. "Tenho que agradecer aos iranianos por estarem lá O farol que nos levou ao lugar certo." Johnson disse em uma entrevista à CIA.