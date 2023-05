O veredicto do restaurante Michelin enfurece os pais

o crianças Os menores de 12 anos devem permanecer sentados à mesa durante toda a refeição. Uma regra estrita, com base na qual é famosa restaurante relatado em Guia Michelin Não pechincha, mas gerou polêmica na net após as reclamações do pai, que manifestou seu descontentamento após tentar reservar para si e sua família com duas pessoas. crianças. Um tema que gerou muita polêmica nas redes sociais, e tocou em um ponto sensível tanto para a categoria de “pais” quanto para quem não tem filhos.









As crianças foram obrigadas a permanecer sentadas à mesa do restaurante





Na secção de reservas online do site do restaurante espanhol O Fragón, em Fisterra, lê-se: “Os menores de 12 anos devem ficar sempre à mesa acompanhados dos pais, caso contrário a reserva terá de ser reconsiderada”. Uma regra que não caiu bem com um pai de dois filhos que não hesitou em denunciá-lo no Twitter. Tenho dois filhos, fui fazer reserva em um restaurante popular da Costa da Morte, li na web: “Menores de 12 anos devem permanecer sentados durante toda a refeição; Se você vier com crianças, ligue antes de reservar. Diga-me, é dissuasor, assustador ou discriminatório? o pai escreve em um tweet que rapidamente se tornou viral.





Ten des pequinos. Fun Facer uma reserva freira conceido restaurantente da costa da morte. Leo na web: “Los niños menores de 12 deben Permanentecer sentados toda la comida; sivenire con niños llame antes de reserve”. Deganemi ¿dissuasor ou assustador ou discriminatório? – Afonso Pato (@alfonso_pato) 27 de abril de 2023









comentários





Em poucos dias, o tweet acumulou milhares de acessos e comentários de todos os tipos: «Queria que interpretassem desta forma, mas na minha opinião era para a segurança das crianças e das pessoas ao seu redor. Aliás, explicaram que têm uma janela grande e que já houve acidentes com crianças, “clientes e trabalhadores não devem aturar filhos alheios”. Se você não gosta da proibição de correr e gritar em um restaurante, leve-os para passear.” Acho que é perfeito para um dono de restaurante que pretende atender bem o resto dos comensais que não precisa colocar com as más maneiras de muitos pais. Eles não ligam para os filhos, não só no restaurante “,” concordo plenamente com o dono do restaurante, se os filhos não aprendem, não os leve para fora para comer, e o resto nós não ‘t tem que aturar crianças correndo e gritando entre as mesas. Por outro lado, há pais que acreditam que empregados de mesa ou trabalhadores de várias empresas estão ali para “cuidar” dos seus filhos.

















Explicações do restaurante





E de acordo com o El Español, o restaurante se defendeu das acusações, afirmando que as especificações aparecem em seu site para o bem dos clientes, já que o local é todo fechado em vidro e eles já sofreram um acidente no passado. Mas não só isso, ele também confirma que houve casos de crianças que desapareceram entrando em uma área montanhosa próxima.

