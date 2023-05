Calor recorde e temperaturas mortais no Vietnã, o que é uma situação preocupante: registrou acima de 44 graus

Recorde de calor no Vietnã, onde com temperatura de 44,1 graus Celsius O recorde anterior de 43,4 graus estabelecido em abril de 2019 no distrito de Huong Khe foi quebrado. dizem especialistas e autoridades Muito preocupado com o estado do clima Ele aconselhou os cidadãos a permanecerem em suas casas.





As temperaturas nunca são quentes

A medição recorde foi feita em uma estação meteorológica na província de Thanh Hoa, centro-norte do Vietnã, com uma temperatura de 44,1 graus Celsius. O maior percentual já registrado no país asiático.

A mais alta anterior no país era de 43,4 graus. Gravado em 20 de abril de 2019 No distrito de Huong Khe, província central de Ha Tinh.

Mulher vietnamita em uma bicicleta usando uma máscara de protetor solar





Esta situação, no entanto, não afeta apenas o Vietnã: no mês passado, de fato, A maior parte do sul da Ásia experimentou temperaturas recordes. No Laos, a coluna de mercúrio atingiu 43,5 graus.

Preocupação de autoridades e especialistas

Uma situação alarmante, alertaram as autoridades locais e a comunidade científica. o professor. Nguyen Ngoc Huy, especialista em climatologia, chamou esse registro de “alarmante no contexto das mudanças climáticas e do aquecimento global“.

“Acho que esse recorde será batido muitas vezes. Isso confirma que os modelos climáticos extremos estão se tornando precisos”, acrescentou o especialista, destacando como funciona. Aquecimento global Pode exacerbar algumas condições climáticas que já são severas.





Também confirmou a possibilidade em um relatório recente do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que afirma que “cada aumento no aquecimento global Esses riscos se intensificarão“.

Riscos relacionados ao calor no sudeste da Ásia

No entanto, o Vietnã é apenas o último país do Sudeste Asiático a ser atingido por essa onda de calor excepcional, com pessoas confinadas em casas e cidades pedindo por isso. Apoio governamental à gestão dos recursos hídricos Permitir que os cidadãos não trabalhem ao sol durante as horas quentes.

Foi todo o mês de abril embora Particularmente quente para toda a região geográfica. Na Tailândia, na província ocidental de Tak, foram registrados 44,6°C, enquanto na Birmânia o termômetro chegou a 43,8°C.





Bangladesh também estabeleceu um novo recorde de temperatura na capital, Dhaka Não sobe desde 1960. No entanto, especialistas na Índia relataram que em algumas partes do país o calor atingiu um pico de três ou quatro graus acima do normal.