Rainha Elizabeth, nada mais será o mesmo: Depois de graves problemas de saúde teme-se o pior – Democrata

O governante do Reino Unido da Grã-Bretanha mantém todas as pessoas que ele governou por sete décadas em estado de apreensão

Aos 96 anos, há mais de dois meses, a rainha continuava sentada no trono do Reino Unido. O governante mais antigo da história britânica esteve no cargo por setenta anos, celebrado com Jubileu de Platina Durou quatro dias em junho. Para honrar Sua Majestade, dignitários vieram de todos os cantos da nação e além. Claro, todos os membros de sua família estavam presentes, exceto o príncipe Andrew que, como sabemos, está envolvido em um escândalo de proporções globais.

Eles também participaram da festa Harry e MeganSobre o que ele falou mais recentemente, ou desde que decidiram deixar o palácio real com todos os seus encargos e privilégios.

Já Elizabeth II, para não perder uma data tão importante quanto histórica, teve que brigar com um Uma longa série de problemas de saúde Isso me atormentou por vários meses. No entanto, em sua grande idade, é normal que ela sofra de várias doenças, mesmo que a rainha tenha que cumprir muitas tarefas institucionais que envolvem um grande gasto de energia.

As condições de saúde da rainha Elizabeth fazem você temer o pior

Como dissemos anteriormente, os deveres da Rainha do Reino Unido são multifacetados. Mesmo que haja um parlamento, Elizabeth II é chamada a desempenhar várias funções, desde legislativas a executivas, e é claro que ela passa por funções diplomáticas. No momento, conforme relatado pela Sky News e outros meios de comunicação, Parece que as condições de saúde de Sua Majestade deixaram o Palácio de Buckingham mais ansioso do que um pouco.

Justamente por isso, No futuro não haverá nada como a Rainha. Assim, haverá menos obrigações gerais para ela. Os que ela necessariamente terá que participar ficarão mais leves para tentar torná-la o mais cansativa possível. Portanto, um plano de renovação está em andamento no Reino Unido em relação à monarquia.

de uma maneira Toda a nação está se preparando para a posição de Elizabeth IIe organizar todas as suas funções em cooperação com as pessoas mais confiáveis. Tivemos um exemplo no discurso tradicional em Westminster O que coincide com a abertura da nova sessão do Parlamento. O rei perdeu o compromisso, deixando a tarefa nas mãos de seu filho Carlomais uma prova das difíceis condições em que o homem de noventa e seis anos vive há algum tempo.