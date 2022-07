EUA, tiroteio do desfile de 4 de julho de Chicago

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de trinta ficaram feridas no tiroteio no desfile de 4 de julho em Highland Park, em um subúrbio de Chicago: 31 pessoas foram hospitalizadas. O suspeito foi primeiro identificado e depois preso: Seu nome é Robert E. CremoConhecido como “Bobby”, ele tem 22 anos. As autoridades o procuraram e o descreveram como “extremamente perigoso”.

Um atirador da polícia estava dirigindo um Hyundai prata 2010. O jovem foi preso em Lake Forest pela polícia do norte de Chicago cerca de duas horas, segundo a CNN, enquanto dirigia. “Houve uma curta perseguição… finalmente parou.” O homem foi levado para a delegacia para ser ouvido pela polícia.



Robert E. Cremo (AFP)

A mensagem do presidente Biden

“Gil e eu ficamos chocados com esse ato violento sem sentido que causou mais uma dor à comunidade americana no Dia da Independência”, escreveu o presidente dos EUA. Joe Biden Em comunicado, antes de falar com a Casa Branca no discurso de abertura das comemorações de 4 de julho. “Recentemente – mencionou o presidente – assinei a primeira grande lei bipartidária de reforma de armas em quase trinta anos que exige ações que salvarão vidas. Ainda há muito trabalho a fazer e não vou desistir de combater a epidemia de violência armada ”, afirmou o presidente. Então Biden disse na Casa Branca: “O que é isso? Evento de hoje Ela nos diz que nada é garantido, e nada é dado como certo. Temos que lutar pelo que temos. Sei que muitos veem um país dividido e ficam ansiosos, mas nossa força é escolher a unidade e a unificação. E meus pensamentos vão para aqueles que servem o país ao redor do mundo. Depois de fazer seu discurso, o presidente norte-americano voltou aos seus jardins onde acontecem shows e churrascos e pediu um minuto de silêncio para as vítimas.

alerta

Prefeito de Highland Park, Nancy Rottering Ele pediu aos moradores que permaneçam em “alerta máximo” diante da situação, que ainda está “ativa”. “Tudo o que sabemos é que esta é uma situação ativa e pedimos a todos que fiquem em casa e em alerta máximo e fiquem calmos. Ligue para seus entes queridos e certifique-se de que eles fiquem seguros e diga a eles que você também está seguro. Essa situação, você sabe , está evoluindo rapidamente e continuaremos a atualizá-lo à medida que coletamos informações. Estamos trabalhando para estabilizar a situação.”

lançar

O show começou às 10h, mas foi suspenso logo depois. Várias testemunhas contaram que centenas de participantes, alguns manchados de sangue, estavam fugindo da estrada. A polícia pediu aos cidadãos que evitem o local do acidente. De acordo com fontes da mídia local, o governador de Illinois, JB Pritzker, que participou do comício do Hyde Park, saiu mais tarde.

Pesquisas

De acordo com a mídia local, a polícia está patrulhando a área em busca do assassino. A polícia disse que o agressor que abriu fogo permaneceu ativo até pouco depois das 11 (hora local, seis na Itália) e pode ter disparado de um telhado. choroCitando fontes anônimas. A notícia foi posteriormente confirmada por um porta-voz da Força-Tarefa de Crimes Graves do Condado de Lake, Christopher Covelli. A arma utilizada foi uma espingarda apreendida no local do crime. À medida que a perseguição continuava, alguns meios de comunicação americanos informaram que a visita do vice-presidente dos Estados Unidos está marcada para amanhã em Chicago. Kamala Harris.