Voltei mil quilômetros. ‘Moscou está pagando um preço alto’

Choro, abraços, beijos, selfies. Famílias ucranianas deixando seus apartamentos em Balaklija, a cerca de setenta quilômetros de Kharkiv ao longo do eixo que leva ao sul de Izyum, a cidade ocupada e administrada por uma horda de tropas russas. Saudai os soldados libertados. Unidades móveis ucranianas estão avançando, invasores penetram nas defesas dos soldados de Putin, eliminam postos avançados, se espalham profundamente e depois expandem a restauração. Eles estão endurecendo e se unindo. E o mesmo está acontecendo ao sul, na direção de Kherson, onde na área ocupada há uma brecha de penetração ucraniana e ao redor de Melitopol ocupada, ao norte da Crimeia, intensifica-se o trabalho de grupos sabotadores e simpatizantes, destruindo depósitos de munição, ativando drones. Colaboradores foram mortos.

progresso

O presidente Zelensky, que pediu o apagão da imprensa para avançar, para não comprometer, agora está transmitindo vídeos editoriais e afirma fotografar dezenas de “assentamentos” no sul e no leste. Ele explica que mil quilômetros quadrados são resultado de contra-ataques que se espalharam por toda a linha de frente. Muitas perdas ucranianas em direção a Kherson, segundo os russos, 10 mil mortos e feridos, “choram” nas mãos dos milicianos chechenos de Kadyrov em um videoclipe no Telegram no qual eles dizem que lamentam ter matado tantos. No Nordeste, o contra-ataque poderia ter sido realizado por apenas 9 mil homens, que literalmente surpreenderam os russos. Os reforços chegarão 24 horas depois, enquanto os ucranianos já entraram em várias aldeias, com 40 km de extensão, recapturaram Balaklya (27 mil habitantes antes da invasão), minaram Shevchenkov (6 mil) e empurraram para Senkov, um ponto estratégico da frente. Atravessando o rio do qual depende o abastecimento de tropas russas em Izyum.

‘Moscou está pagando um preço alto’

Os sucessos militares ecoaram em Kyiv e fizeram o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, dizer que Moscou estava pagando um “preço alto” e que as forças armadas da Ucrânia estavam fazendo “progresso tangível”. O alvo do ataque no norte pode ser Kobyansk, no rio Usky, embora os blogueiros de guerra afirmem que os invasores ucranianos foram dizimados, ao mesmo tempo que acusam seus comandantes de “adormecer”. Um alto oficial ucraniano, Oleksiy Gromov, informou que as forças de Kyiv conseguiram romper 50 quilômetros, pelo menos 700 quilômetros quadrados de território. Os russos – de acordo com o relatório do Instituto para o Estudo da Guerra – teriam sido derrotados nos portões de Balaklija e, nesse ponto, teriam se retirado. As unidades da Guarda Nacional de Putin não se coordenariam com o exército e, acima de tudo, teriam falhado completamente em se preparar para um contra-ataque “amplamente anunciado”. De Kyiv, o Procurador-Geral adverte que 383 crianças foram mortas pelos russos, e a Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia relata mais de 400 casos de prisões arbitrárias e desaparecimentos forçados por forças russas, em comparação com cerca de 80 pelo lado ucraniano . A guerra está entrando em uma “fase crítica”, de acordo com o secretário-geral da Otan, Stoltenberg, que pediu assistência militar contínua a Kiev. Ontem, as palavras “Rip Queen” apareceram em mísseis e foguetes ucranianos, em homenagem à rainha e um sinal de gratidão pelo apoio do Reino Unido.