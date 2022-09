Últimas notícias da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo anuncia a retirada de Kharkiv. Papa: É uma guerra mundial “total”

12:57

Kyiv em 3 dias derrubamos mísseis por 15,7 milhões de dólares

Forças ucranianas derrubaram mísseis de cruzeiro do exército russo, aviões, helicópteros e drones no valor de US $ 157,5 milhões (cerca de 157 milhões de euros) em três dias Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia Postado em Facebook Extraído do Ukrinform.

O relatório, que leva em conta apenas os meios dos ataques aéreos russos, indica o período de 5 a 7 de setembro. O Kh-101 é um dos mísseis de cruzeiro mais caros do arsenal russo, seu custo estimado é de US$ 13 milhões. Os russos lançaram seis na Ucrânia em 5 de setembro (por um custo total de US$ 78 milhões), cinco dos quais foram abatidos antesKyiv Air.

Além disso, segundo o relatório, as forças russas lançaram dois mísseis guiados de cruzeiro Kh-59, cada um com um custo estimado de 300 mil dólares. E nesses três dias de combate, os russos perderam dois helicópteros de ataque Ka-52 (US$ 16,2 milhões cada), um helicóptero de ataque Mi-24 (US$ 12,5 milhões) e três aeronaves. Ataque Su-25 (US$ 11 milhões cada) e 10 Orlan-10s (US$ 100.000 cada).