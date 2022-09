A guerra na Ucrânia, os erros do Kremlin que pensou que venceria facilmente – Corriere.it

A partir de Lorenzo Cremonese

O exército russo provou ser mal equipado, mal armado, rigoroso e desatualizado em suas estratégias. Desde o fracasso do ataque Leatherhead em Kyiv em fevereiro, que deveria eliminar Zelensky

ein exército despreparadomal armados, rígidos e ultrapassados ​​nas estratégias, enganados pela propaganda imposta pelo terror e pela censura Presidente russo Vladimir Putin E o medo de seus generais de violá-lo: em última análise Um exército fadado ao fracasso. Esta acabou por ser a força exploratória Que em 24 de fevereiro embarca em uma operação especial Procurado pelo presidente russo sob a bandeira de slogans ridículos e irrealistas para negar a Ucrânia.

Especialistas do Pentágono começaram a falar sobre Dificuldades russas em Kyiv Já no final de fevereiro. Nós, jornalistas em campo, assim como analistas e comentaristas de todo o mundo, inicialmente os tomamos como exageros clássicos de propaganda, quase vulgares em suas iterações clássicas e clichês de desinformação de guerra. E na Europa Ocidental, houve muitos que inflaram A irresistível superioridade do segundo exército do mundo, Critica Volodymyr Zelensky Por sua obstinação absurda e malsucedida na resistência, que teria trazido ao seu povo muitas tristezas inúteis.

No entanto, foi o suficiente para falar no início de março Com civis ucranianos deslocados de Bucha, Hostomil, Irbin e outras áreas ocupadas Para entender que algo importante não estava funcionando na máquina militar de Putin. Como os soldados russos se comportam com você, perguntamos a mulheres, idosos e crianças. Dificilmente nos consideram. Entraram na casa e correram para a cozinha Coma toda a comida que encontrar, leve roupas quentes e cobertoresEles estavam roubando gasolina dos tanques e não paravam de responder. Mas como isso foi possível? Os soldados foram espancados desta forma alguns dias após o ataque? Gangues famintas em uniformes ultraleves Quase vinte graus Celsius nas noites de inverno? Parecia irreal, mas não era. READ Dmitri Kolker, cientista "espião russo para a China" morreu na prisão - Libero Quotidiano

Foi apenas Ele foi derrotado em um banho de sangue blitzkrieg, planejado pelo Kremlin para pousar em Kyiv, Elimine Zelensky em poucas horas para instalar um governo fantoche. A inteligência dos EUA deu ordens de Kyiv as coordenadas do avião russo e seus esquadrões especiais, que são ágeis e equipados com a última geração de mísseis terra-ar e sistemas de comunicação por satélite, realizaram o milagre.

o Assim, a falência da Rússia foi revelada já em meados de março.. Desde então, o Estado-Maior de Putin vem lutando e tentando mudar os planos iniciais. No final de março, as colunas blindadas saem de Kyiv para se concentrar no Donbass. Agora seu teatro favorito, eles criam terra arrasada concentrando milhares de canhões e lançadores de foguetes. Abril os vê avançar, em meados de maio eles conquistam os ninhos da última resistência em Mariupol. Putin levanta a cabeça. Mas apenas a ilusão da vitória. Seu progresso em Lugansk parou já em julho. Desta vez, são as armas americanas que fazem a diferença. Cerca de vinte lançadores de foguetes HIMARS são suficientes para derrotar milhares de armas russas. Nos próximos anos, os drones turcos Bayraktar, que os ucranianos usaram engenhosamente, dominarão os mercados de armas em todo o mundo, juntamente com os mísseis Hemar e possivelmente os mísseis ucranianos Neptune, que afundaram o carro-chefe Moskva no Mar Negro em abril. Em vez disso, as armas sofrerão um colapso. Como o diretor da CIA William Burns apontou três dias atrás, Em menos de sete meses, Putin queimou sua imagem de líder de uma grande superpotência Cuidadosamente plantada entre a Síria, Líbia e África nos últimos vinte anos. A perda de Izyum agora mina toda a formação militar russa no Donbass e pode em breve abrir caminho para a retirada de Kherson. A situação aqui já foi prejudicada graças à atividade dos rebeldes ucranianos, que levaram Moscou a adiar o referendo sobre a anexação agendado para 11 de setembro. Os ucranianos provaram que podem atuar em várias frentes ao mesmo tempo: parece que os reveses russos vão continuar. READ Variant Delta Europe preocupa: todos os países estão prontos para novas restrições de viagens