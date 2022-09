Ucrânia, Kyiv: Zaporizhzhia – Central elétrica Mundo fechada

ontem KobyanskE a fritarespecialmente Ezio, Uma a uma, em poucas horas, as cidades estratégicas da região de Kharkiv voltaram às mãos dos ucranianos. Motivados pelos progressos que os próprios russos começaram a admitir – e ainda assim atribuem a uma mudança na sua estratégia de “reorganização de forças” para o objectivo prioritário de capturar Donbass – as forças de Kyiv estão a empurrar o contra-ataque no leste e sul do país, restaurando posições nas mãos do inimigo por meses. Enquanto isso, a agência estatal de energia nuclear Energoatom anunciou que O sexto e último reator da usina Zaporizhzhia Não produz mais eletricidade.

guerra na terra

“As batalhas das posições estão em curso, com o consequente avanço das tropas e a consolidação das áreas – confirma a liderança, referindo-se ao avanço de ontem -. O inimigo prefere combater com artilharia, tentando evitar o contacto directo. perdas e saques.” Ontem, o comando acrescentou que as forças russas lançaram 20 ataques aéreos em locais ucranianos ao longo da linha de contato e áreas adjacentes. Em resposta, as forças ucranianas bombardearam as áreas próximas a Nova Kakhovka e Pridnebrovsky com a presença dos maiores homens e armas, bem como depósitos de munição perto da cidade de Kherson. Força Aérea Ucraniana derrubou um caça-bombardeiro russo Su-34: O Comando da Força Aérea anunciou-se nas redes sociais, de acordo com a Ukrinform. No vídeo postado nas redes sociais, os destroços do avião em chamas foram vistos espalhados por um setor da floresta enquanto soldados ucranianos inspecionavam o local.

Usina nuclear ucraniana Zaporizhzhia

“Hoje, 11 de setembro de 2022, às 03h41 (2h41 na Itália), a unidade 6 da ZNPP (Central Nuclear, ed.) foi desconectada da rede elétrica – diz um comunicado de imprensa da agência -. Os preparativos estão em andamento para o resfriamento e a transição para o estado frio.”

Assim, a guerra na Ucrânia marcou um ponto de virada: “Kobyansk é a ucrânia. Glória às Forças Armadas”, escreveu ontem nas redes sociais a assessora da Presidente do Conselho Regional de Kharkiv, Natalia Popova, anunciando a libertação da cidade. A inteligência do Ministério da Defesa britânico escreveu em sua atualização matinal que a libertação de Kobyansk “seria um grande golpe para Moscou porque está localizada ao longo das rotas de abastecimento para a linha de frente do Donbass”. Os russos ocuparam a cidade do leste da Ucrânia em 27 de fevereiro, três dias após a invasão. Hoje, o exército ucraniano também libertou a vila de Grakov.