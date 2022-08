Nord Stream suspende fornecimento de gás por 3 dias. Sim de Putin para a missão Aiea em Zaporizhzhia – o mundo

suprimentos Gás através de Nord Stream Eles serão Suspenso de 31 de agosto a 2 de setembro Para manutenção”. O anúncio foi feito pela Gazprom da Rússia. o preço do gás Agarraram Amesterdão a um máximo de 262,78 euros por MWh (+9,04%), enquanto no final da sessão saiu a notícia de que a Gazprom interromperia o fornecimento do Nord Stream por três dias, cujos fluxos já haviam sido reduzidos para 20% do consumo nacional. encanamento. A cotação de fecho fixou-se então em € 244,55, após ultrapassar a última cotação de € 257,4 (+6,8%). Uma tendência que aponta, quando os mercados reabrirem na segunda-feira, para novos máximos do índice europeu de referência de preços do gás.

Sim, de Putin à missão da AIEA em Zaporizhia

EU ‘Eliseu afirmou que o presidente russo, Presidente russo Vladimir Putindeu o seu consentimento – numa conversa telefónica com o Presidente do Eliseu, Emmanuel Macron – Ao postar um A missão da Agência Internacional de Energia Atômica No Usina nuclear ucraniano Zaporizhia. Bandeira da Presidência da República Francesa. O Presidente russo avisou, durante o telefonema com o Presidente francês, que o bombardeamento do Centro – que os russos culpam em Kyiv – é um perigo”desastre em grande escala“. O Kremlincitando TASS.

Possível encontro entre XI Jinping e Vladimir Putin

Presidente chinês Xi Jinping Putin pode se reunir em meados de setembro à margem de uma cúpula regional na Ásia Central. O Wall Street Journal noticiou isso, citando algumas fontes, que disseram que Xi começaria a avaliar a viagem após a visita do presidente da Câmara. Nancy Pelosi Em Taiwan.

Os russos estão prontos para parar o centro de Zaporizhia. Nações Unidas: "Não decole"

Os russos estão prontos para parar o centro de Zaporizhia. Nações Unidas: “Não decole”

O presidente das Nações Unidas António Guterres pergunta de Moscou Não desconecte a usina nuclear Zaporizhzhia da rede ucraniana após o aviso de Kyiv a este respeito. “Está claro que a eletricidade em Zaporizhia é ucraniana. Este princípio deve ser totalmente respeitado”, disse o secretário-geral da ONU durante uma visita ao porto de Odessa, no sul da Ucrânia.

Corporação Nuclear Estatal Ucraniana energia De fato, foi relatado que as forças russas planejam fechar os blocos de energia em Usina nuclear A partir de Zaporizhia(a) Está desconectado da rede elétrica ucraniana. O Ukrinform relata isso.

“Temos informações de que as forças de ocupação russas estão planejando desligar os blocos de energia da usina nuclear de Zaporizhzhya e desconectá-la da rede elétrica ucraniana. Atualmente.o exército russo procurando por abastecimento de combustível para geradores a diesel que devem ser executados “após o desligamento, para ligar os sistemas de refrigeração. A inteligência ucraniana também recebeu nova confirmação de relatórios de preparativos russos para uma “provocação em grande escala”.

EUA: “Rússia quer segurança nuclear”

o Estado unido Estou “consciente dos relatos de que os militares russos maltrataram” os trabalhadores da usina nuclear ucraniana em Zaporizhia. Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse: Preço Nedcondena “o desprezo imprudente da Rússia pela segurança nuclearO Ministério das Relações Exteriores ressaltou a necessidade de garantir o acesso à estação o mais rápido possível para os funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica.

Vídeo da CNN mostra veículos militares russos no centro de Zaporizhia

Um novo vídeo que circula online mostra veículos militares russos estacionados dentro de uma sala de turbinas conectada a um dos reatores da usina nuclear ucraniana Zaporizhia, que está ocupada pelas forças de Moscou e está recebendo atenção internacional devido ao medo de acidentes catastróficos. : CNN escreveu, acrescentando que geolocalizou e autenticou o vídeo. No entanto, não está claro quando as fotos foram tiradas. Neles – escreveu a CNN – você pode ver duas fileiras de caminhões militares russos, dos quais pelo menos cinco são visíveis, um deles ostenta o símbolo “z“No capô, estacionado na sala das turbinas a cerca de 130 metros do reator nuclear oposto, está pintado um dos seis reatores da usina. Algo parecido com uma barraca e algumas plataformas de tamanhos diferentes também são visíveis, como escreveu a CNN, o objetivo não é claro .”

Até agora, Moscou disse que o equipamento militar na fábrica é apenas para serviço de plantão Ontem, o Ministério da Defesa russo disse que as imagens de satélite mostram claramente que “não há armas, especialmente pesadas” na fábrica. Por outro lado, a Ucrânia acusa os militares russos de disparar de dentro da usina, tornando-a um escudo – acusações que a Rússia rejeita – e também de maltratar o pessoal ucraniano encarregado de operar o reator nuclear, o maior da Europa. Que deve ser visitado dentro de dias especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica, a agência de energia nuclear das Nações Unidas.