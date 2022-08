Clubes de pesca experimental (Nápoles e Lecce) também fazem o mercado de transferências graças às distorções do capitalismo

De Navas a Umtiti. Os grandes clubes pagam demais aos jogadores, compram tanto que não sabem o que fazer com isso. E eles os pagam para jogar em outro lugar

DB Barcelona (Espanha) 04/04/2018 – Champions League / Barcelona-Roma / Foto Daniel Bova / Image Sport Foto: Samuel Umtiti

negociadores condutores. É o nome científico do peixe-piloto. Aqueles pequenos animais que são companheiros de viagem simbióticos dos tubarões. Eles correm para ele, para usar a terminologia romana. Eles se alimentam de restos de comida deixados entre os dentes, parasitas, restos de comida e até excrementos de tubarão. Eles oferecem um chamado “serviço” de limpeza.

É isso que está acontecendo neste mercado de transferências, e não apenas neste. Este fenômeno está se espalhando ultimamente. A Premier League é uma realidade e a disparidade econômico-financeira entre os clubes aumenta a cada ano. Sem querer aprofundar uma análise marxista, não dizemos nada de chocante ao afirmar que o futebol é um exemplo flagrante das distorções do capitalismo também porque se desenvolve na completa ausência de regras. O futebol não é como a NBA. Não há leis. Exceto pela invenção do Fair Play Financeiro, uma ferramenta muito bacana que é usada esporadicamente de acordo com a conveniência política. para

Você não está sentado à mesa com as mesmas fichas. Então o peixe grande deve comer o peixe pequeno. Agora até a Liga dos Campeões é uma competição que, com raras exceções, é chata até as quartas de final. São seis ou sete clubes que dominam e as restantes equipas jogam o jogador extra com mais ou menos dignidade. Eles entram em uma competição sabendo que não podem competir.

A questão é que a ganância dos clubes mais ricos muitas vezes anda de mãos dadas com a incompetência gerencial e acaba causando azia. É aqui que entra o peixe-piloto. Que começa a girar nas mandíbulas dos gigantes em busca de restos interessantes. Desta forma, o Napoli recuperou Ndombele e possivelmente Keylor Navas. Angústia no ano passado. E se os rumores se confirmarem, o piloto Oscar irá para o zagueiro do Lecce, Pantalio Corvino, que está tentando trazer o zagueiro francês Umtiti para Salento, que está no Barcelona há seis temporadas.

Os tubarões do futebol são vorazes, devoram tudo e não poupam gastos. Muitas vezes eles fazem isso sem seguir uma linha política, mudam de direção de acordo com os desejos dos treinadores que aos poucos vão se deixando no banco. Eles acabam reunindo os sujeitos humanos em três equipes. Mas como há sempre onze jogadores, a certa altura eles simplesmente não aguentam mais. Especialmente depois de dois anos de infecção pelo vírus Covid. Eles têm muitos jogadores, pagam com ouro e grandes salários, e não sabem o que fazer com eles. E para poupar até 2 milhões de euros, emprestaram-lhes e continuaram a pagar-lhes grande parte do salário. Para tê-los tocando em outro lugar: especificamente em náucrates de dutos.

Os jogadores mais brilhantes conseguiram zarpar para as Américas, onde conquistaram importantes contratos. Entre os primeiros a sentir a realidade Lorenzo Insigne que mostrou “impulso” deve ser colocado Para colocá-lo como Professor Vesúvio no filme Tornarator. Pode-se argumentar que Insigne foi um bom sábio, tendo testemunhado a estagnação do futebol europeu antes de muitos outros e assinado um contrato impressionante em Toronto. Ele foi seguido por Bernardeschi (nunca antes) e Cristito. Além de Chiellini. Sem esquecer Bale e aqueles como Higuain que jogam lá há algum tempo. E muitos mais virão.

Por outro lado, jogadores menos interessados ​​em entender as transformações econômicas do sistema futebolístico permaneceram no pântano. Enquanto eles tiverem um contrato, eles terão um salário garantido. E quando são excluídos da matriz, encontram refúgio nas filiais. Depois disso, chegará a hora de eles chegarem a um acordo com a realidade. Como este verão aconteceu em Dybala. A vida de zero parâmetros não é mais aquela que Mino Raiola imaginava.

O futebol é um sistema que não encontrará medidas corretivas na ausência de regras. Só quem tem menos dinheiro reclama: é a lei da vida. Os que hoje criticam a operação de Casemiro (85 milhões mais 25 salários brutos por temporada), elogiaram há três anos a compra de Ronaldo pela Juventus. Não há nenhum desejo sério de tornar o futebol um esporte mais justo, com mais clubes tendo chances de vencer. Quase nada vai mudar, como mostrou o Barcelona neste verão, que continua dançando à beira da falência e ainda encerra uma tumultuada campanha de transferências. Enquanto esse fosse o caso, a habilidade dos clubes do segundo e terceiro níveis era medida pela capacidade de limpar entre os dentes dos tubarões.