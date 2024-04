Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Três dos filhos de Haniyeh foram mortos num ataque: “Eu também estou pagando o preço do conflito”

• Biden: “Estamos prontos para defender Israel da ameaça iraniana.” Leia o artigo aqui

07h43 – Estados Unidos: Um ataque iminente do Irã a Israel. Os filhos e netos de Haniyeh foram mortos em Gaza

(Por Davide Frattini, repórter) Jerusalém – Os professores recomendam que os alunos levem os livros para casa antes do feriado da Páscoa, que começa no domingo. Eles podem demorar cerca de dez dias para voltar à sala de aula, aprendendo remotamente porque a guerra está muito próxima. A inteligência americana – revelada pela Bloomberg – considera “iminente” um ataque iraniano com drones e mísseis contra instalações militares ou governamentais israelitas. Ali Khamenei, o Líder Supremo, mais uma vez ameaçou vingar o assassinato de um general Pasdaran em 1 de Abril: “O regime maligno será punido atacando uma sede diplomática e atacando as nossas terras.” Como se dissesse: bombardearemos o seu país também. É assim que o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, explica o assunto, respondendo: “Estamos prontos para responder”.

03h49 – Porta-voz do Hamas: “Netanyahu mina qualquer possibilidade de cessar-fogo.”

Bassem Naim, responsável pelas relações políticas e internacionais do movimento Hamas, disse: Al Jazeera Ele disse que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, “está fazendo todo o possível para impedir ou minar qualquer possibilidade de se chegar a um acordo de cessar-fogo”. Naim disse que Netanyahu está “sob pressão” dos Estados Unidos, da comunidade internacional e da sociedade israelita, por isso recorreu a “todas as outras ferramentas sujas, desde matar os nossos filhos e esposas ou assassinar os nossos líderes”. READ Caso de mulher com verme parasita no cérebro descoberto na Austrália: ‘comumente encontrado em cobras’

03h38 – Israel confirma o assassinato dos filhos de um líder do Hamas: “Eles estavam prestes a cometer atos terroristas”.

O exército israelita confirmou que matou três dos filhos de Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político do movimento islâmico palestino Hamas. Num folheto, os três terroristas atacados eram: Amir Haniyeh, comandante de uma unidade do braço armado do movimento Hamas; Muhammad Haniyeh, soldado da organização terrorista; Hazem Haniyeh é outro soldado da organização terrorista.” Hoje, os três filhos do líder político Haniyeh foram mortos, juntamente com três dos seus netos, num ataque israelita ao campo de refugiados de Beach, no norte da Faixa de Gaza.

03h26 – Haniyeh: “A morte dos meus filhos não afetará o Hamas.”

“A morte dos meus filhos não afetará os apelos do Hamas por um cessar-fogo”, informou o jornal Haaretz, citando o líder Ismail Haniyeh. Pouco antes disso, o mesmo jornal citou uma fonte israelita que teria afirmado que o ataque a Gaza poderia ter descarrilado as negociações no Cairo.

02h55 – O Hamas não consegue rastrear 40 reféns para libertá-los

O Hamas indicou que actualmente não consegue identificar e localizar os 40 reféns israelitas necessários para a primeira fase do acordo de cessar-fogo. Isto foi relatado por uma autoridade israelense e uma fonte próxima às negociações, levantando preocupações de que o número de reféns mortos possa ser maior do que o relatado, informou a CNN. O quadro estabelecido pelos negociadores é que durante um período inicial de calma de seis semanas, o Hamas libertará os restantes 40 reféns, incluindo todas as mulheres, doentes e homens idosos.

02h40 – Haniyeh: “Meus filhos, os mártires, também estou pagando o preço da guerra em Gaza.” READ Notícias da guerra Ucrânia Rússia hoje, 30 de agosto

“Agradeço a Deus por esta honra que me foi concedida pelo martírio dos meus três filhos e de alguns dos meus netos.” Isto foi afirmado através de publicidade Al Jazeera Chefe do gabinete político do Hamas Ismail Haniyeh confirma a morte de seus familiares Num ataque israelense a Gaza. Haniyeh – que viveu durante muito tempo no Qatar – sublinhou que os seus filhos “ficaram com o nosso povo na Faixa de Gaza e não saíram” da Faixa, e disse que “todas as famílias em Gaza pagaram um preço elevado com o sangue dos seus filhos”. , e eu sou um deles.” Com esta dor e sangue, criamos esperança, um futuro e liberdade para o nosso povo, a nossa causa e a nossa nação.”

Haniyeh, de acordo com relatos HaaretzEle enfatizou: “A morte dos meus filhos não afetará os apelos do Hamas por um cessar-fogo”.

01h52 – Haaretz: Três dos filhos de Haniyeh foram mortos em um ataque a Gaza.

Relatórios provenientes de Gaza indicam que três dos filhos do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no estrangeiro, foram mortos num ataque israelita a Gaza. Ele foi informado disso Haaretz. Segundo outros meios de comunicação, o ataque a um carro envolveu também os sobrinhos do líder do Hamas. Não há mais confirmação no momento.

01h31 – Erdogan: “As sanções permanecem e a ajuda deve chegar aos civis.”

As sanções impostas pela Turquia a Israel permanecerão em vigor até que a ajuda humanitária seja entregue à população civil na Faixa de Gaza. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, repetiu isto por ocasião do fim do Ramadão, Eid al-Fitr. “Nós, em Türkiye, fizemos e estamos fazendo tudo ao nosso alcance para acabar com a violência e restaurar a paz na região. Até agora, enviámos 45 mil toneladas de ajuda humanitária e somos o segundo país em termos de doações”, anunciou Erdogan, que depois voltou para solicitar que alimentos e medicamentos cheguem à população civil. “Decidimos implementar sanções porque Israel continua para impedir a passagem de comboios”. Erdogan disse que as sanções permanecerão em vigor até que a ajuda humanitária seja entregue ao povo de Gaza. READ Anúncio de hambúrguer da Madi Pictures: "Com sanduíches bons, você deixará seus filhos em casa"

01h10 – Biden: “Estamos prontos para defender Israel da ameaça iraniana.”

O apoio americano à defesa de Israel contra a ameaça representada pelo Irão e pelos seus representantes é inabalável. O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou isto durante uma conferência de imprensa conjunta em Washington com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. Ele acrescentou: “Afirmamos o nosso apoio ao cessar-fogo e ao acordo para libertar os reféns, o que aumentará a ajuda humanitária à população civil na Faixa de Gaza”.

00h49 – Wall Street Journal O Hamas rejeitou o plano americano e apresentará o seu próprio roteiro

O Hamas rejeitou o plano dos EUA para um cessar-fogo temporário em Gaza. Ele escreve isso Jornal de Wall StreetCitando fontes dos mediadores participantes nas conversações, o grupo palestiniano pretende apresentar o seu próprio roteiro para chegar a um fim permanente ao conflito com Israel. A recusa do Hamas realça o amplo desacordo entre as duas partes relativamente às possíveis linhas do acordo. Segundo o jornal americano, os representantes do Hamas estão confiantes de que a pressão diplomática e interna sobre Israel lhes dará influência nas negociações.

00:18 – Gantz: “Continuamos livres para circular em Gaza, incluindo Rafah.”