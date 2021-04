A noite está em perigo »- Corriere.it

“A flexibilização da proibição não significa que o risco de infecção diminuiu, mas sim que os indivíduos ficam com maior liberdade de escolha. Risco razoável “Foi considerada a necessidade de iniciar um caminho fora das restrições lineares, iguais para todos, mas deixando uma maior margem de responsabilidade individual, que deve também levar em conta as diferentes realidades locais.”

Sim. A definição de “não crescimento” indica Situação de riscoEm nível nacional, a infecção está diminuindo muito lentamente. No entanto, devemos ter em mente que as contramedidas atuais, como uma campanha de vacinação, visam proteger aqueles com maior risco das consequências graves da infecção, em vez de reduzir a infecção. Os valores que esperamos com impaciência para seu declínio são as mortes e internações em hospitais e unidades de terapia intensiva ”.