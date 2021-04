O Ministro da Defesa disse que a Rússia retirará as suas forças que se mobilizaram perto da fronteira com a Ucrânia

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse, quinta-feira, que o governo retirará dezenas de milhares de soldados e veículos que estiveram estacionados na fronteira com a Ucrânia nas últimas semanas, e que Eles expressaram preocupações de que a Rússia estava preparando uma nova operação militar em solo ucraniano. De acordo com Shoigu, as forças estavam realizando exercícios militares e, depois de terem provado “sua capacidade de fornecer uma defesa confiável para o país”, seriam retiradas e poderiam retornar às suas bases. No momento, a retirada das tropas está apenas anunciada, e saberemos nos próximos dias se realmente aconteceu.

Segundo o governo ucraniano, o exército russo mobilizou cerca de 100 mil soldados em diferentes áreas não muito longe das fronteiras, além de veículos blindados, artilharia e aeronaves militares. É a maior concentração de forças desde a anexação da Crimeia em 2014 e isso tem preocupado muito a Ucrânia e seus aliados na Europa e nos Estados Unidos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tuitou na quinta-feira que as reduções de tropas estavam reduzindo a tensão proporcionalmente e agradeceu aos aliados internacionais por seu apoio. Algumas horas atrás, falando em seu discurso anual sobre o Estado da Nação, o presidente russo, Vladimir Putin Ela atacou os países ocidentais em particularE sua ameaça de uma resposta militar “assimétrica, rápida e dura” se eles cruzarem a “linha vermelha” que a Rússia terá de traçar: Não está claro o que exatamente Putin quis dizer com “linha vermelha”, mas muitos viram uma referência para a crise na Ucrânia.