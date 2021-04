Toque de recolher, útil ou não? O que significa mudá-lo para 23 horas? Isso é o que a ciência diz

Mais Informações

Tem quem prefere às 22h, outros às 23h e quem não quer. O Vestir Jura GovernoE a maioria são italianos. Mas é realmente eficaz? A decisão de proibir o comércio das 22h00 às 17h00, exceto por motivos de saúde ou de trabalho, foi tomada em novembro pelo anterior Poder Executivo liderado por Giuseppe Conte E confirmaram Mario Draghi No recente decreto de emergência Doença do coronavírus. Restringir reuniões no segmento mais ativo da população e proibir jantares entre não conviventes em condomínios são alguns dos alvos da proibição. Mas alguns partidos políticos apoiaram isso.

Confronto político

A itália está vivaE a Liga e Vamos la italiaMas também regiões, no recente MDL, solicitaram a prorrogação do toque de recolher em uma hora, das 22h às 23h, o que também é um movimento político em função da reabertura de restaurantes para jantar (mas só ao ar livre). Draghi não recuou e a proibição permaneceu a mesma. Mas a Itália não é o único país do mundo que ainda está presente.





Toque de recolher em outros países

Um dos primeiros países a adotar o toque de recolher foi a França, onde inicialmente entrou em vigor às 20h00 e foi introduzido até às 18h00. Também existem restrições ao comércio na Holanda (das 22h00 às 04h30), na Turquia (das 19h às 5h de segunda a sexta-feira, mas as restrições são maiores nos fins de semana), na Argentina (20h00 às 06h00), na Índia (onde Varia: 21h às 6h em algumas áreas e 20h às 5h em outras), na Tunísia e em muitos estados dos EUA, como Ohio e Califórnia (22h às 5h).

Estudos de eficácia

Vários pesquisadores consideraram a eficácia do toque de recolher. De acordo com outro Estúdio O britânico, que ainda não foi publicado em uma revista científica, tem um efeito de restrição “moderado, mas estatisticamente significativo” Permite reduzir o RT em 13%. O resultado é semelhante ao de fazer cumprir o compromisso de usar uma máscara em público, mesmo que não consiga encerrar atividades desnecessárias.

Diferenças de tempo

Na Guiana Francesa, região da América do Sul na fronteira com o Brasil, os toques de recolher mudaram por horas. Entre março e maio de 2020, entrou em vigor às 23h00 e terminou às 5h00, enquanto em junho foi introduzido às 21h00 e agora, às 19h00 (enquanto nos fins de semana permanece às 17h00), publicou o estudo em natureza Mostra como as medidas restritivas, gradativamente reforçadas, permitiram reduzir o número de lesões. De acordo com os pesquisadores, o toque de recolher entre maio e junho provou ser uma “medida bem-sucedida para reduzir a transmissão”.

Eu sou duplo

No entanto, existem algumas considerações que merecem mais atenção. Tendo em vista que as discotecas e boates já fecham à noite, passar o fechamento das 22h às 23h também não pode agravar o contágio se todas as demais medidas forem mantidas e respeitadas (compromisso com o uso de máscaras, distanciamento social, etc.). Sobre esse assunto, um estudo publicado na revista Science analisou dados da província de Hunan, na China, no início da epidemia. O toque de recolher e as medidas de controle de infecção tiveram um efeito paradoxal: reduziram a disseminação da infecção na comunidade, mas aumentaram o risco de infecção na família.