A terrível segunda onda na Índia

Entre fevereiro e março começou na Índia Uma grande nova onda de infecções Do vírus Corona, que atingiu níveis extremamente alarmantes: na semana passada e por sete dias consecutivos, mais de 200.000 novos casos foram registrados todos os dias, e na quarta-feira, 21 de abril, foram ultrapassados ​​pela primeira vez 300.000 infecções. É a segunda onda a atingir o país, depois da que ocorreu entre junho e setembro de 2020: neste caso, as lesões diárias não ultrapassavam 100 mil.

A nova onda só chegou quando a Índia, em fevereiro, atingiu uma queda maciça nas infecções, o que também fez com que as pessoas comentassem sobre isso Imunidade de rebanho.

De acordo com várias análises, o que aconteceu entre fevereiro e abril pode ser explicado sobretudo por um conjunto de decisões políticas consideradas tardias ou ineficazes, a nível nacional e local, e com base na minimização significativa dos riscos. Um novo tipo de vírus também contribuiu para a emergência atual, a chamada “variante indiana” (B.1.617), que parece ter tornado o coronavírus mais contagioso, mas os estudos ainda estão em andamento.

situação atual

A nova onda está criando sérios problemas para todo o sistema de saúde indiano: em algumas cidades, as unidades de tratamento intensivo estão acabando e o oxigênio disponível para os pacientes está acabando. O governo central tentou evitar um bloqueio geral para não prejudicar muito a economia, mas muitos estados estão recorrendo a medidas intermediárias, como proibir reuniões e toques de recolher.

Entre as áreas com alta infecção está Delhi, a região que inclui a capital indiana, Nova Delhi, onde vivem mais de 16 milhões de pessoas, já que um bloqueio de uma semana foi imposto na segunda-feira. O ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, na terça-feira Fio Da situação miserável dos hospitais locais, acreditando que o suprimento de oxigênio será suficiente por apenas algumas horas, e pedindo ajuda ao governo central. Para atender à crescente demanda por hospitalização, as autoridades estaduais estabeleceram hospitais de emergência para o Coronavírus em salas de concerto, estações de trem e hotéis.

Além do aumento das infecções nos últimos dois meses, as mortes por infecção pelo Coronavírus também aumentaram em todo o país: Nos últimos dias, foram registradas cerca de duas mil pessoas por dia, para um total de mais de 182.000 mortes desde então o início da epidemia, mas o número é certamente muito maior A partir da figura oficial. Os dados fornecidos pelos estados indianos sobre mortes diárias vêm de crematórios, que, no entanto, não conseguem cremar todos os corpos: em muitas cidades estão lotados e os crematórios foram construídos de maneira improvisada ao ar livre.

A segunda onda também repercutiu no plano de vacinação da Índia: desde o final de março, o governo suspendeu as exportações de vacinas, a maioria das quais produzidas anteriormente. Instituto de Soro Ele visa principalmente os países mais pobres, para privilegiar a vacina da população indiana: no entanto, no momento, apenas 8% da população recebeu pelo menos a primeira dose da vacina e apenas 1,3% recebeu a segunda dose.

De quem é a culpa

No início de fevereiro, a Índia parecia um dos melhores países para responder à epidemia, conseguindo conter a infecção e evitar uma nova onda. Os casos diários eram pouco mais de 10.000, um número muito baixo em um país com mais de um bilhão de pessoas. Muitos até questionaram se a melhora foi um dos primeiros indicadores de obtenção da chamada “imunidade da comunidade” (ou “imunidade de rebanho”), a condição na qual a maioria dos indivíduos desenvolveu uma resposta imunológica contra um vírus (ou outro patógeno) que se espalhou tanto. Entre a população.

No entanto, o que parecia ser um sucesso rapidamente se transformou em um desastre: já nas primeiras semanas de fevereiro, as infecções começaram a aumentar rapidamente, atingindo finalmente números massivos nos últimos dias. Como foi possível passar da situação ótima para a atual é o que especialistas e analistas se perguntam para entender o que deu errado no sistema indiano.

Segundo muitos, a culpa recairia principalmente sobre o governo indiano, que se teria mostrado totalmente despreparado para a chegada da segunda leva. Em particular, o primeiro-ministro Narendra Modi foi acusado de querer desacelerar a infecção, para reabri-la rapidamente e sua popularidade.

Por exemplo, Modi continuou a organizar comícios políticos com milhares de participantes à luz das eleições locais realizadas entre o final de março e o início de abril em cinco estados, e permitiu o festival religioso hindu Kumbh Mela que reúne milhões de pessoas. De todo o país: Modi é o líder do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP), e a decisão de permitir as cerimônias de Kumbh Mela foi tomada especificamente para não perder o consenso entre o povo hindu, que é a maioria. na Índia.

Este ano, o festival foi celebrado na cidade de Haridwar, no estado de Uttarakhand, com centenas de milhares de pessoas tomando banho entre 12 e 14 de abril no Ganges. E muitos dos que chegaram, ficou claro durante as buscas realizadas pelas autoridades, Ela era positiva para Coronavírus.

Na terça-feira, em discurso à nação, Modi Ele queria ser tranquilizado Moradores dizem que o governo está fazendo o possível para lidar com a segunda onda de infecções, que eles compararam a uma “tempestade”: “O país está travando uma grande batalha contra a Covid-19. A situação melhorou por algum tempo, mas a segunda onda veio como uma tempestade. A batalha é longa e difícil, mas devemos enfrentá-la juntos com dedicação e coragem ”.

Segundo outros, o erro não é apenas do atual governo, mas está na história do sistema de saúde indígena. Segundo Vinita Pal, cientista do Instituto Nacional de Imunologia da Índia, os problemas vão afogar-se em anos de abandono das infra-estruturas de saúde: “O problema não é só o governo atual, mas a gestão do sistema de saúde que todos os governos assumiram para o nos últimos 50 anos. A crise tem sido constante há muitos anos Tempos financeiros.

Além da negligência política, há outro fator que pode ter contribuído para tornar essa segunda onda mais difícil de neutralizar. Em outubro passado, foi identificado na Índia um tipo de Coronavírus B.1.617, que também se espalhou para o Reino Unido e Estados Unidos e que, segundo os cientistas, pode tornar o vírus mais contagioso e mais resistente às vacinas. No entanto, os estudos sobre a variante ainda estão em andamento e não se sabe ao certo qual é sua prevalência, como no Brasil e na África do Sul, e se é a real causa do aumento das infecções nos últimos dois meses na Índia.