Barbara Berlusconi, como ela caiu após a gravidez: aqui está ela hoje

Barbara Berlusconi é uma conhecida executiva comercial italiana, além de membro do conselho de administração Fininvestou a que trata da divisão patrimonial da família Berlusconi.

Todos concordam que ela é uma mulher de grande charme, além de uma aptidão inata para a atividade empreendedora. foi mãe 5 vezes, Mas a fisicalidade dela vai te chocar. Veja como ficou menor.

Barbara Berlusconi nasceu na Suíça em 30 de julho de 1984, filha de Silvio Berlusconi Baseado em Veronica Larioa mulher casou-se novamente em 1990. Ela obteve o diploma clássico do ensino médio em 2003 e, imediatamente depois disso, ingressou no Departamento de Finn Invest Spa E em 2011 foi membro do conselho de administração do Milan. Nesse ínterim, formou-se em Filosofia pelaUniversidade Vita-Salute San Raffaele.

Ele tem uma irmã chamada Eleonora e um irmão chamado Luigi e eles trabalham juntos nos negócios da família. Todas essas informações indicam que ela é uma mulher de muitos recursos. Quanto à vida privada, entre 2011 e 2013 esteve associada ao futebolista brasileiro Alexandre Batu. Não surpreendentemente, seu relacionamento Isso os tornou estrelas de fofocas por um tempo.

Porém, dois homens marcaram sua vida: o ex Jorge Valagosa e parceiro atual Lorenzo Guerreri. Ele foi o primeiro pai de Alessandro e Eduardo, enquanto o segundo pai de Leon, Francesco Amos e Ettore Quinto. Isso é o que é hoje depois de cinco gestações.

O último filho de Ettore Quinto nasceu em 20 de novembro de 2021. Sendo uma figura pública, Barbara Berlusconi é muito ativa em Instagram Ele não hesita em compartilhar sua vida diária. Aliás, os seguidores têm a oportunidade de vê-la ao lado da família e deixar muitos likes e comentários positivos. Em um snap recente, ele também apareceu com ele Delita Lotta.

Em 16 de novembro, ele postou um post intitulado “Últimas fotos do incrível Marrocos”, Nele, reuni algumas fotos que resumem uma viagem que ela fez com seu companheiro, Lorenzo, e dois amigos. Ela mostrou a beleza do lugar, mas a atenção estava voltada para ela. Embora muitas gestações tenham ocorrido, Ela não perdeu sua fisicalidade escultural.

O grupo visitou primeiro um edifício histórico e um grande mosteiro e depois percorreu o deserto do Saara. Em uma das últimas capturas de tela do post, insira uma selfie Ela se mostra com um vestido branco com top cropped e saia longa com botões dourados nas laterais.