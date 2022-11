Ucrânia – Rússia, War News Today: Zelensky comemora a Grande Fome

Londres: “O estupro durante a guerra é um crime tão sério quanto o uso de armas químicas”

O ministro das Relações Exteriores britânico, James Cleverly, alertou que o estupro na guerra é uma violação tão séria do direito internacional quanto o uso de armas químicas. O chefe da diplomacia falava em entrevista ao jornal The Sunday Times na véspera da conferência internacional a realizar em Londres sobre violência sexual em conflitos. Mais de 50 ministros de todo o mundo participarão da cúpula, juntamente com 50 sobreviventes de quase duas dezenas de países: entre eles está a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Nadia Murad, uma jovem yazidi que se tornou uma incansável ativista após ser mantida em cativeiro por terroristas. de Ísis como escrava sexual. O estupro é “um ato absolutamente abominável e, no entanto, vemos que na Ucrânia e em outras partes do mundo isso ainda é usado como arma de guerra. E precisamos garantir que os líderes militares entendam que é tão inaceitável quanto o uso de armas químicas. ou matar ou maltratar prisioneiros de guerra”.