“Penso nas crianças devoradas pelas guerras” – Corriere.it

para Jian Guido Vicky

Mensagem do Papa: “Deus se faz pequeno, não nasce no esplendor das aparências”

Papa Francisco Missa de Natal na Basílica de São Pedro. O Santo Padre chegou em uma cadeira de rodas. De acordo com o que foi relatado pela assessoria de imprensa, eles são 7 mil estão na basílica Para assistir à Missa da Véspera de Natal 2022. A Missa é transmitida nos cinco continentes graças à transmissão global. À tarde, o Papa Francisco escreveu em um tweet: “Se realmente queremos celebrar o Natal, vamos redescobrir a maravilha diante de Deus que se faz pequeno que não nasce nas glórias da aparênciaMas em pobreza estável. Para conhecê-lo, você precisa chegar até ele lá, onde ele está; É preciso rebaixar-se, fazer-se pequeno.” Guerra, pobreza e oposição ao poder foram os temas abordados por Francisco em seu sermão

manjedoura, homens “gulosos de comer”. “Pois enquanto os animais do estábulo consomem comida, os homens do mundo, sedentos de poder e dinheiro, também comem seus vizinhos e irmãos. Quantas guerras! Quantos lugares, ainda hoje, Dignidade e liberdade pisoteadas! E as principais vítimas da ganância humana são sempre os fracos e os fracos.” Francisco preside a missa da véspera de Natal na Basílica de São Pedro, um Natal de guerra, “O Santo Padre está com o coração partido.” disse o cardeal Moner Konrad Krajewski, da Ucrânia, enviado pelo Papa para celebrar entre o povo de Kyiv. Até este Natal, a humanidade insaciável de dinheiro, poder e prazer não abre espaço, como foi o caso de Jesus, dos mais novos, dos muitos nascituros, dos pobres, dos esquecidos. Penso sobretudo nas crianças devoradas pela guerra, pela pobreza e pela injustiça“,” Francisco diz na basílica: « Mas Jesus chega lá, um bebê em uma manjedoura rosnando e rejeitado. Nele, o filho de Belém, toda criança. uma chamada para Veja a vida, a política e a história com os olhos das crianças ». READ Ucrânia, cobertura ao vivo - Moscou bombardeia Kherson: "4 mortos, 10 feridos". Reino Unido: paraquedistas russos retornam a Donetsk e Luhansk

Em San Pietro, é comemorado a partir das 19h30, como começou em 2020 devido à pandemia e toque de recolher, duas horas antes do horário tradicional. Mas não importa, porque o Papa sempre nos lembra o essencial: “O que esta noite ainda diz à nossa vida? Dois mil anos depois do nascimento de Jesus, Tantos aniversários celebrados entre enfeites e presentes, tanto consumo Isso conclui o mistério que celebramos, há um perigo: sabemos muitas coisas sobre o Natal, porém Esqueça seu significado. Então, como podemos redescobrir o significado do Natal? E sobretudo, onde vamos procurá-lo? ».

Francisco pensa nissoA imagem da manjedoura como sinal de “proximidade, pobreza e materialismo”. Proximidade com os sofrimentos dos últimos e, sobretudo, vítimas de guerras, injustiças e misérias: “Na manjedoura da rejeição e da inconveniência, Deus ocupa o seu lugar: vem aí, porque aí reside o problema do homem, a indiferença gerada pela pressa feroz de possuir. e consumir. Cristo nasceu ali e nós O descobrimos ali perto naquela manjedoura. Ele vem tocar nossos corações e nos diz que a única força que pode mudar o rumo da história é o amor. Ele diz a você: “Se você se sente esgotado pelos acontecimentos, se sua culpa e inadequação o consomem, se você tem fome de justiça, então eu, Deus, estou com você. Eu sei o que você vive, experimentei isso naquela manjedoura. Conheço suas tragédias e sua história. Nasci para te dizer que estou perto de você e sempre estarei.”

Mas a manjedoura fala também da pobreza: «Jesus nasceu ali e a manjedoura recorda-nos que estava rodeado apenas por aqueles que o amavam: Maria, José e alguns pastores; Todos os pobres estão unidos pelo afeto e pelo espanto, não pela riqueza E grande potencial. Assim, a pobre manjedoura revela a verdadeira riqueza da vida: Não dinheiro e poder, mas relacionamentos e pessoas». O Papa olha: «Mas queremos estar do seu lado? Nós nos aproximamos dele e amamos sua pobreza? Ou preferimos permanecer confortáveis ​​com nossos interesses? Acima de tudo, nós o visitamos onde quer que ele esteja Nos pobres gerentes do nosso mundo? Ali está ele. E somos chamados a ser uma igreja que adora Jesus pobre e serve Jesus nos pobres”. READ Imigrantes e energia, espectadores Itália. Assim, a Líbia tornou-se um buraco negro

Francisco citado por Oscar RomeroO bispo que defendeu os pobres e denunciou o horror dos milhares de perdedores mortos por esquadrões da morte, mortos por um pistoleiro com uma espingarda no pescoço em 24 de março de 1980, enquanto levantava a taça do Santíssimo Sacramento, e ele mesmo se declarou o santo : «A Igreja apóia e abençoa os esforços para transformar as estruturas de injustiça e impõe uma condição Só esta As transformações sociais, econômicas e políticas devem-se ao alcance de benefícios reais para os pobres». Claro, como diz o Papa: “Não é fácil deixar o calor da vida mundana para abraçar a beleza nua da Gruta de Belém, mas lembremo-nos disso Realmente não é Natal sem os pobres. Sem eles celebramos o Natal, mas não a festa de Cristo ».

Assim, a terceira coisa que a manjedoura diz é “realismo”, explica Francisco: “A criança na manjedoura apresenta um espetáculo surpreendente, até grosseiro. Ela nos lembra que Deus realmente se fez carne. Assim, teorias, belas ideias e sentimentos piedosos são já não basta a Ele. Jesus, que nasceu pobre, viverá pobre e morrerá pobre, Ele não fez muitos sermões sobre a pobreza, mas a viveu ao máximo para nós. Assim, ele não se contenta com as aparências. Ele não quer apenas boa vontade. Procure uma fé concreta, que consiste em adoração e amor, não em fofocas e aparências externas.

Dez dias atrás, durante a entrevista pública, O Papa exortou os fiéis a “diminuir um pouco o nível das despesas de Natal”. e “Enviamos o que economizamos para o povo ucraniano necessitado”. Enquanto isso, Cardinal enviou Krajewski com um caminhão cheio de, entre outras coisas, geradores e camisas térmicas. E assim Francisco conclui: «É ele quem Ele se senta nu na manjedoura e aparece nu na cruz, pedindo-nos a verdade, entrar na realidade nua das coisas e colocar desculpas, justificativas e hipocrisia ao pé da manjedoura. Deus não quer aparência, mas realismo. Não vamos deixar passar o Natal sem fazer algo de bom. Já que é a festa dele, o aniversário dele, vamos dar presentes de boas-vindas! Deus é tangível no Natal: em seu nome revivemos um pouco de esperança para aqueles que a perderam ». READ Anúncio de hambúrguer da Madi Pictures: "Com sanduíches bons, você deixará seus filhos em casa"