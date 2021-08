“Afeganistão?” O relato satírico de Joe Biden, o que vai acontecer em duas semanas – Libero Quotidiano

“Joe Biden Ele fez cálculos sarcásticos. Ele acredita que a crise no Afeganistão será esquecida em duas semanas “: Alan Friedman Concita De Gregorio e David Parenzo convidado A No ar No La7, ele opinou sobre a estratégia que os Estados Unidos estavam implementando no país, agora nas mãos do Taleban. O jornalista, que disse ter estado na América recentemente, explicou que havia pouco interesse ou preocupação pelo assunto: “É mau dizer, mas … 60-70% da população não está interessada no Afeganistão. E não se trata de extremistas, mas de moderados também. Ao se depararem com o tema, eles dizem “não me importo”. Há muito mais interesse em Londres, Roma, Berlim e Madrid. ”

Sobre o gerenciamento da evacuação de Cabul, Friedman disse: “Não foi muito bem planejado Muitos funcionários da inteligência dos EUA protestaram contra a ideia de uma retirada tão rápidaAlém disso, segundo ele, o presidente Joe Biden errou justamente do ponto de vista logístico. Mas não só: ele também terá graves faltas contra seus aliados europeus.

“Ele fez algo trágico – O jornalista continuou, referindo-se a Biden – ele impôs um cronograma aos seus aliados europeus, recusou os pedidos de Draghi, Johnson, Merkel e Macron e se apresentou como o mau americano. Atualmente Vai demorar muito até que a Europa confie em Washington no futuro. A Europa faria bem em desenvolver uma política de defesa comum. “