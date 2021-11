Afeganistão, uma criança desaparecida entregue aos soldados americanos. Pai: “Ajude-nos a encontrá-lo” – Corriere.it

a partir de Marta Serafini

Sohail, de dois meses, estava entre os recém-nascidos levados através da parede para o exército em meados de agosto, na entrada do aeroporto de Cabul. Uma vez lá dentro os pais nunca mais o encontram

como ele diz ReutersMirza Ali Ahmadi e sua esposa eram Soraya no aeroporto de Cabul Em 19 de agosto para deixar o país. terminou em esmagamento rio sujo E Abe Gate, junto com milhares de outras pessoas esperando para entrar no Aeroporto Hamid Karzai para embarcar em voos de evacuação, Eles confiaram Sohail ao Exército dos EUA por medo de ser esmagado pela multidão e para condenar alcançá-lo do outro lado da cerca logo em seguida.. Não é fácil deixar um bebê de dois meses nos braços de um estranho. Mas, afinal, a entrada ficava a apenas 5 metros de distância. E eram muitos, nessas horas, que passavam os recém-nascidos atrás da parede.

Poucos dias depois, Mirza Ali, Soraya e seus outros filhos – de 17, 9, 6 e 3 anos – embarcaram em um avião com destino a Doha, depois foram levados para a Alemanha. Destino final, Fort Bliss, Texas Com outros refugiados afegãos Esperando ser reassentado em algum lugar dos Estados Unidos. Mas Sohail não está com eles.Funcionários e funcionários humanitários americanos me disseram que farão tudo o que puderem para encontrá-lo, mas são apenas promessas, Mirza Ali se desespera. Um funcionário dos EUA garantiu que o caso havia sido relatado a todas as agências relevantes, incluindo bases americanas e locais no exterior. Mas, infelizmente, ninguém consegue encontrar a criança. Enquanto isso, sua mãe Soraya e seus irmãos não conseguem parar nem por um momento em Sohail, aquela criança que sabe onde foi parar e ainda está viva.