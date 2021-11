Decisões contra a Constituição – Il Tempo

Joe Biden foi interrompido por juízes em suas tentativas de conter a Covid, introduzindo uma exigência de vacina para trabalhadores de empresas com pelo menos 100 funcionários. O Tribunal Federal de Apelações dos Estados Unidos suspendeu os esforços do governo para exigir que os trabalhadores de empresas americanas com pelo menos 100 funcionários fossem vacinados contra a Covid ou testados semanalmente, citando “sérios problemas jurídicos e constitucionais”. Se esta regra for aplicada.

A decisão do tribunal vem depois que vários estados liderados pelos republicanos apelaram da nova regra, que deve entrar em vigor em 4 de janeiro de 2022. Em um comunicado, o advogado trabalhista Seema Nanda disse ao Departamento do Trabalho que estava “confiante em sua autoridade legal” para buscar a regra, que será aplicada pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA). “A Lei de Segurança e Saúde Ocupacional explicitamente dá à OSHA o poder de agir rapidamente em uma emergência onde a agência acredita que os trabalhadores estão em grave perigo e acredita que eles precisam de proteção”, disse Sima Nanda. Para defender esta tese em tribunal.

A Covid já matou cerca de 750.000 pessoas nos Estados Unidos até agora, e o comentário foi feito dois dias depois que o governo Biden anunciou publicamente sua decisão de vacinação corporativa. Essa regra se aplica a 84,2 milhões de trabalhadores. A ordem judicial veio em resposta a uma petição conjunta de várias empresas, grupos de defesa e os estados do Texas, Louisiana, Mississippi, Carolina do Sul e Utah. Agora, o governo Biden deve responder a um pedido de liminar permanente contra a base até às 17h de segunda-feira.