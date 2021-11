Polônia, milhares nas ruas contra a proibição do aborto – Ultima Ora

(ANSA) – WARSAW, 6 de novembro – A Polônia está de volta às ruas contra uma proibição quase total do aborto. Dezenas de milhares de manifestantes protestaram hoje em 80 cidades em todo o país, relembrando uma mulher grávida de 30 anos que morreu em 22 de setembro de choque séptico depois que médicos, seguindo uma lei restritiva de aborto em vigor no início deste ano, se recusaram a fazer um aborto , Embora o feto seja malformado. Conforme denunciado por familiares e ONGs de direitos da mulher, a mulher poderia ter sido salva com uma intervenção oportuna de profissionais de saúde.



“Os médicos estavam esperando que o feto morresse. O feto morreu e a paciente morreu”, escreveu o advogado da família no Twitter. Dois médicos foram suspensos e o promotor público abriu uma investigação.



Um dos slogans dos manifestantes foi “Ninguém deve morrer”, que guardou um minuto de silêncio em memória de Isabella, enquanto a cabeleireira que faleceu no mês passado em Pscina, no sul da Polônia, foi identificada pela mídia local. Khalaf é uma menina de nove anos e seu marido. (Lidando).