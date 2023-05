Da geléia de tartaruga aos excrementos de civeta: os dez alimentos mais repugnantes da Ásia

De Kopi Luwak, o café mais caro do mundo feito de fezes de civeta, a espetos de cubos de sangue de galinha. Da sopa de ovo de formiga ao “tradicional” feito com ninho de andorinha. Sem falar nas larvas de abelha cozidas, balut, um pato jovem ou ovo de galinha comido inteiro, com feto e tudo o que resta, e durian, uma fruta doce e cremosa, mas com um odor e aroma tão pungentes que é proibido comê-la em público lugares em alguns países. Estes são apenas alguns dos alimentos Quanto mais estranho e mais estranho você consome Ásia, mas no Ocidente consideramos nojento. Nem tanto e sempre pelo gosto, mas sim pelo conteúdo do prato, repugnante e enjoativo à primeira vista.

Os 10 alimentos mais “nojentos” da Ásia

Mas se quisermos colocar um arquivo classificação Das (para nós) comidas mais nojentas a serem consumidas no continente asiático, qual deveria estar na lista? Premissa necessária: gostos são sempre pessoais, ainda mais quando falamos de comida. No entanto, em todo o mundo existem pratos locais que são considerados nojentos em outras latitudes. Aqui está o máximo que você pode provar no Oriente.

10) Enredo

É uma iguaria popular culinária filipina. É servido em todos os lugares, desde barracas de comida de rua a restaurantes chiques, e costuma ser acompanhado de cerveja gelada como acompanhamento. que isso ovos de pato cozidos (Você odeia frango), fertilizados e incubados. Pode ser temperado com alho, pimenta malagueta, folhas de hortelã ou suco de limão. O feto é amadurecido e comido da casca. Quem já comeu, ouvindo o esmagamento da fruta ao fundo, fala de um sabor delicioso e delicado.

9) Aranhas fritas

em Camboja Há uma cidade que foi renomeada para Spider Town. Sokon é muito assombrado aranhas Ou seja, a partir da década de 1970, quando a fome era forte e generalizada, os restaurantes locais se adaptaram ao que tinham à mão e passaram a consumir esses animais. Desde então essa prática foi reforçada até hoje. As aranhas são empanadas e fritas em óleo quente, depois servidas com ervas frescas, arroz ou macarrão.

8) Bichos-da-seda

O sabor é semelhante ao do camarão ou caranguejo. A textura é emborrachada. o bicho da seda É consumido em muitos países asiáticos, incluindo China, Vietnã e Coréia. Bichos-da-seda são fritos no estilo chinês com legumes, molho de soja e outros temperos. Geralmente é servido com arroz ou macarrão.

7) Pênis de ovelha

Guolizhuang É uma rede de restaurantes chineses especializados em pratos preparados com Os órgãos reprodutores dos animais machos Para uma vasta gama de espécies como ovelhas mas também cavalos, bois, burros, cães, veados e cabras. Os clientes apreciam o sabor dos pratos, mas também acreditam que fazem bem à saúde. Muitos deles são na verdade homens que procuram aprimorar suas habilidades concupiscência e poder sexual. como? Coma, por exemplo, gônadas de carneiro em uma cama de curry ou um pênis de cordeiro cozido no vapor. Os órgãos cozidos são provenientes de algumas das partes mais selvagens da Ásia e são fatiados antes de serem dispostos em uma cama de alface em cima de elaborados pratos de vidro.

6) Olhos de atum

o atum frito É tradicionalmente cozido com molho de soja e ervas. Muitos no Japão e na China os preferem soltos e servidos com vegetais e molho picante. Também pode ser consumido cru, mas deve-se ter cuidado ao fazê-lo, pois pode conter bactérias. No entanto, é rico em proteínas e ácidos graxos ômega-3.

5) Hachinoko

nem mais nem menos que larvas de abelha estufadas. É muito difundido no Japão, onde pode ser apreciado em diversas versões de acordo com o gosto pessoal. Assim como a maioria dos insetos cozidos, eles são crocantes e mastigáveis ​​para mastigar, mas, para muitos, repugnantes à vista.

4) Sopa de ovo de formiga (ou ninho de andorinha ou morcego)

o assim chamado sopa de ninho de andorinha, muito popular na China, feito de fast food de verdade. Esses animais formam ninhos usando sua saliva gomosa. O ninho endurece quando exposto ao ar. A maneira comum de preparar esta sopa é cozinhá-la lentamente, cozinhando-a no vapor após ter sido embebida em água. A textura do ninho é macia, como geléia. Duas outras sopas exóticas são as feitas com le ovos de formiga – Disponível em muitos países do Leste Asiático, como o Vietnã – ou com i bastão.

3) Kopi Luwak

eu sou da Indonésia Kopi Luwak São os grãos de café que são comidos ed excretar dar a ela Civeta Palmeira, uma criatura maravilhosa que se parece com uma doninha. Os grãos expelidos são especialmente tratados e vendidos em quantidades muito altas.

2) Cubos de sangue de galinha

Nas Filipinas eu cubos de sangue de galinha Eles são apresentados na forma de espetos. Têm claramente o mesmo sabor do sangue: ligeiramente metálico, com a adição de uma pitada de sal.

1) Geleia de tartaruga

lá gelatina de tartarugaamplamente utilizado na China, fervendo carapaça de tartaruga em um pó e deixe endurecer em um gel. É tradicionalmente feito de vários tipos de carapaça de tartaruga e vários produtos fitoterápicos. Tipos comuns de tartarugas são geralmente usados ​​para manter o preço baixo, mas existem algumas opções muito caras disponíveis. Acredita-se que este prato tenha benefícios para a saúde e aumente a virilidade nos homens.