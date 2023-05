Ele estava dirigindo normalmente, quando o cortou: inacreditável, mas é verdade

Dirigir, com mais frequência do que podemos imaginar, esconde armadilhas menos comuns do que o normal, mas não menos perigosas: como neste caso em que o risco é paradoxal, mas incrivelmente alto.

Sobre o que estamos conversando? De fato, acontece que, enquanto alguns cidadãos motoristas Pode parecer incomum por definição, para outros, em certos contextos, é menos Raro e raro do que se pode acreditar.

Todos os dias, milhões de motoristas pegam as estradas sabendo que é o caminho deles segurança Não depende apenas de si mesmo, mas também de comportamento de outros Tópicos Encontrado lá: começando com outros carros, é claro.

Obviamente, não só: motocicletas e outros veículos, ou o mesmo pedestres. Qualquer objeto na estrada pode representar um perigo para o motorista e outras pessoas, especialmente se for um ‘sobreposição’, digamos que ele chegou de repente, inesperado.

Às vezes, alguém, ou alguma coisa, pode nos alienar, por exemplo, e por mais incrível que pareça, podemos nos encontrar em um perigo incrível que não teríamos. incluído no orçamento. exemplo concreto? ali está ele.

Ele caminha pela rua e um encontro inesperado ocorre

Entre os mais comuns está o que aconteceu, em especial, na Inglaterra, onde algo aconteceu com um cidadão Incrivelmente incrível. O que? Ele estava dirigindo quando algo aconteceu com ele cortar.

de? O que? Não eram carruagens, nem ciclistas, nem nada, mas eram reais. rebanho de animais Mas qual? Ela era linda, graciosa e atlética meu querido. Elegantes no andar, movem-se em grupos e têm Bloqueie o caminho.

No entanto, o cidadão não desanimou: ele claramente fez Eu parei, Ele também estava disposto a apelar com um filme A paisagem é única em sua beleza. O vídeo que foi parar na net ficou difuso em diferente social.

Dirigindo no campo e na montanha: animais e paisagens, preste atenção

Rebanho de veados, entre outros, em campanhas – Não só inglês, claro – nem é raro. São animais lindos e fofos, andam em grupos e são Muito rápido. Ultrapassa até os setenta quilômetros por hora.

O engraçado é que, se tivesse radar e fosse uma via urbana, veado poderia ter sido multado por excesso de velocidade, considerando Limite a 50.

Brincadeiras à parte, principalmente no campo e nas montanhas, preste atenção na velocidade do carro: você sempre pode esbarrar em alguns animais, portanto, é melhor ir devagar e Ele assiste com atenção a vista.