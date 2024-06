Agora finalmente sabemos por que as baleias assassinas atacam os barcos

Centenas de interações ocorreram ao longo dos anos nas águas do Estreito de Gibraltar entre orcas e barcos. Com base em relatórios e observações registrados, os cientistas afirmam saber por que

As baleias assassinas, mamíferos marinhos gigantes, parecem ser obcecadas por barcos, especificamente, veleiros. Ao longo dos anos, foram registadas cada vez mais interações deste tipo, levando os investigadores a questionar a razão deste comportamento.

As hipóteses avançadas pelos investigadores não excluem a resposta dos animais ao tráfego intenso que afeta as rotas marítimas, mas o verdadeiro motivo parece ser outro. Isto foi afirmado pelo biólogo marinho Alex Zerbini, da Comissão Internacional de Pesca (IWC).Comissão Baleeira Internacional.

Num simpósio realizado em Madrid no início de 2024, o Dr. Zerbini Parece que ele encontrou a resposta final O que nos dá uma ideia de como esse fenômeno se desenvolve ao longo do tempo.

Segundo o especialista, as orcas vão interessar aos velejadores. Portanto, seu comportamento deve ser lido como… Jogo. Isto também foi sugerido por outros estudiosos. No relação Zerbini e colegas, apresentados em Madrid, explicam as possíveis razões para estas interações:

“Este comportamento tem mais em comum com tendências observadas noutros lugares e parece estar relacionado com brincadeiras ou socialização, talvez encorajado pelo recente aumento na abundância e disponibilidade de presas, o que reduz o tempo necessário para forragear e interações negativas com a pesca”, diz o documento.

Por esta razão, o uso do termo “agressão” é inadequado. Citando estudos anteriores, o relatório afirma que o comportamento pode ter evoluído em relação aos recursos marinhos, mas não só.

Também foi notado que Vários jovens No vagem Ou seja, as populações de baleias assassinas cresceram. Como os espécimes mais jovens são naturalmente mais curiosos, é provável que tenham mantido o comportamento de adultos.

Os pesquisadores observaram que um certo nível de interações lúdicas começou mais cedo com os jovens, por volta de 2017.

Estes eventos ocorreram de acordo com os últimos dados disponíveis à comunidade científica Pelo menos 673 interações A partir de 2020. Fundação Grupo Empresarial Orca Atlântica O GTOA desenvolveu um aplicativo para relatar interações e recomenda que aqueles que se aventuram no mar sigam cuidadosamente as instruções fornecidas por especialistas.

Rastrear as interações e reportar as populações permite-nos mitigar os conflitos entre humanos, garantindo maior proteção às baleias assassinas. As orcas ibéricas, em particular, precisam disto, pois estão atualmente em risco de extinção.

Não quer perder nossas novidades?

Leia também: