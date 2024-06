Ele encontra um tesouro de 90 mil euros mas não consegue usá-lo: a incrível história

Num mundo onde as histórias de caça ao tesouro parecem reservadas a romances e filmes de aventura, a realidade por vezes consegue ultrapassar a ficção. É o caso de James Kane, um homem de 40 anos que, armado com um íman e uma corda, descobriu um cofre contendo notas no valor de cerca de 90 mil euros No fundo de um lago na cidade de Nova York. Mas tenha cuidado, o golpe de sorte de Ken é imediatamente frustrado por um fato inesperado: ele não pode usar o dinheiro que encontrou. Aqui está sua incrível história.

Tesouro no valor de 90 mil euros está num cofre em casa

O entusiasta da pesca magnética, James Kane, se viu diante de uma das surpresas mais surpreendentes de sua vida. Durante uma de suas sessões regulares de “caça” com seu parceiro, Ken avistou um Um cofre cheio de notas. Usando uma corda com um poderoso ímã, o homem puxou um cofre inesperado do lago, sob o olhar desconfiado de seu companheiro.

Esta descoberta não é a primeira de Ken: ele já encontrou objetos interessantes no passado, mas nunca tinha tido nada parecido em mãos antes. quantia de dinheiro. “Pesquisei e encontrei centenas e centenas de dólares”, disse Ken. “Uma grande quantidade de notas, acho que a vida que você conheceu até agora está prestes a mudar.”

O casal começou a se dedicar à “pesca” magnética durante a pandemia, como hobby para combater o tédio. O parceiro de Kane, que inicialmente estava cético, não conseguia acreditar no que via. “Fiquei sem palavras, não conseguia acreditar”, disse ele. “Essas coisas não acontecem comigo. Quase não ganho jogos ou na loteria, muito menos na loteria. Prêmios Isso é incrível”.

depois Encontrei o tesouroKen ligou imediatamente para as autoridades. Apesar disso, a polícia permitiu que ele ficasse com os itens roubados. Um porta-voz da polícia disse que normalmente quando uma propriedade avaliada em mais de US$ 10 é encontrada, isso é necessário Entregue para a polícia. Mas neste caso não foi possível avaliar o valor e a autenticidade das notas devido às más condições em que foram encontradas.

Porque ele não pode usar o dinheiro que encontrou

James Keane não pode simplesmente descontar as contas. O estado húmido e lamacento das notas torna difícil determinar o seu verdadeiro valor e autenticidade. Ken já fez contatos para avançar no assunto Recuperação de notasEste é um processo que pode levar anos.

O casal espera conseguir aprox. 60 mil dólares Do tesouro recuperado, mas o caminho ainda é longo e incerto. A descoberta de Kane foi apenas o começo de um longo e complexo processo de recuperação e verificação dos fundos. No entanto, este obstáculo não desanimou Ken, cuja paixão pela caça ao tesouro continua forte.

Ken disse que desde criança queria ser pescador Tesouros escondidoso. A “caça” magnética lhe trouxe muitas surpresas ao longo dos anos, incluindo vários rifles, pistolas, bombas da Segunda Guerra Mundial e até uma motocicleta. lá Um cofre cheio de notas É definitivamente a descoberta mais valiosa e fascinante de sua carreira como caçador de tesouros.