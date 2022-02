Macron na Rússia na segunda-feira e na Ucrânia na terça-feira – Europa

O Eliseu anunciou que o presidente francês Emmanuel Macron se reunirá com Vladimir Putin na segunda-feira em Moscou e depois com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev na terça-feira. Outro movimento diplomático do líder francês na tentativa de acalmar a crise ucraniana ocorre após uma série de telefonemas que se intensificaram nos últimos dias com seus colegas russos e ucranianos, bem como com o presidente dos EUA, Joe Biden.

Putin e Macron falaram ontem à noite ao telefone sobre a crise na Ucrânia. Este é o terceiro telefonema feito durante a semana entre os dois, de acordo com relatórios da TASS.

Ontem à noite, de acordo com fontes do Eliseu, Macron conversou por 45 minutos com Putin e por cerca de uma hora com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Acrescentou que “as duas discussões – uma continuação das fontes – inserem-se no contexto das consultas em curso entre os parceiros e aliados europeus, e fazem parte da insistência do Presidente francês em continuar o diálogo para determinar os elementos que devem levar a -escalação.” Continuando com as fontes presidenciais francesas, as conversas se concentraram em duas prioridades: primeiro, aproveitar os avanços recentes na forma da Normandia para chegar a uma solução permanente no Donbass. A segunda, comece a falar sobre os termos. O equilíbrio estratégico na Europa, que deverá permitir ver uma redução dos riscos no terreno e uma garantia de segurança no continente.”

O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, chegou a Pequim para os Jogos Olímpicos de Inverno. A informação foi divulgada pela televisão estatal chinesa.