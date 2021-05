Eu digo ao Corriere – o aceno deamicisiano de Mirko que morreu para salvar sua mãe

Data

Encontramos Hércules e queremos que ele volte

Em 28 de julho de 1960, durante a campanha anual de escavações de verão no sítio arqueológico de Alba Fossens, no município de Massa d’Alpe (L’Aquila), financiado pelo Centro Belga de Pesquisas Arqueológicas no Centro e Sul da Itália, a Grande Estátua de Hércules descobriu Epitrapezios que mudou significativamente a importância do local. Eu era um adolescente presente. Muitos se aglomeraram para ver a descoberta. Entre eles está o pároco Don Vittorio. Como um pintor padre educado, ele percebeu imediatamente o que essa descoberta significava para a cidade. Não havia sala de preservação adequada ou museu no local, e foi decidido transferi-los. O coordenador convocou os anciãos da cidade e sugeriu que fechassem a única estrada que leva à cidade com carruagens e bois, caso contrário Hércules teria descido. Mas as pessoas cuja única preocupação era preparar o almoço e o jantar não conseguiam entender, e Ercole se dirigiu ao Museu Nacional de Arqueologia de Chieti, onde ainda está preservado. A novidade é que, em alguns meses, será inaugurado no local um novo museu que conterá as descobertas que foram coletadas no local ao longo dos anos. Com exceção da estátua de Hércules que agora está datada, segundo o responsável, durante os sessenta anos que passou no referido museu, já que os dois mil que foram gastos em outro lugar não são levados em conta, além disso, serão consertados porque eles estão murados. Mas quero continuar acreditando na jornada de retorno que Hércules Epitrapesius fez.

Enrico SealyLivorno