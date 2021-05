ReiThera foi banido, mas a Itália ainda está procurando por sua vacina

Mais Informações

no Governo Dizem que parou, por enquanto, mas a conversa continua Sérum Italiano não está fechado. Vai começar de novo, mas quando? Como? A situação ainda é um mistério, mas no palácio, e nas instituições de saúde que dependem de nível italiano, olhamos para o vizinho França – Que sua própria vacina os produz, ou melhor, mais de uma vacina – e a comparação é dolorosa.

A verdade é aquilo Instituição de Auditoria Estadual Fundos para ReiThera, a vacina italiana em produção A. Castelo romanoAinda não nos recuperamos desse choque. Com isso, a Lazio Biotech, que trabalha com esse soro local, não receberá os 81 milhões de Invitalia colocados em campo em janeiro passado. O estado não deu uma boa impressão sobre o assunto. Tudo tem que ser gerenciado melhor. E agora? Tentaremos remediá-lo, mas na presença de uma verdade irrefutável: a Itália ficou para trás nesta questão de fundamental importância para a saúde, a ciência, a boa reputação de nosso país e seu destino.





Cresante: “Reabram, três semanas e veremos se estamos seguros.”

Covid, Viola: “Swabs e quarentenas para procedimentos de vacinação absurdos. Palhaço? As pessoas deveriam ficar fora de casa. “

emaranhado

Por uma razão ou outra, com ou sem razão, a vacina italiana não está presente no momento, e ReiThera permaneceu enredada em um emaranhado burocrático clássico de tradição nacional, e se – olhando à distância – vemos Cuba voando, envergadura de sua vacinas, aqui estamos nós na Terra. No entanto, o soro ReiThera contém o mesmo ingrediente ativo que AstraZeneca, que se mostrou válido e funciona em qualquer lugar, exceto controvérsias e alguns acidentes.

Com isso, o projeto já corre o risco de inadimplência e não encerrar seus julgamentos. Na verdade, sem cobertura financeira, a empresa não poderia continuar com a Fase 3 do teste e não teria permissão para usá-la. O experimento ReiThera acaba de completar sua segunda fase com um teste de quase mil voluntários.

Invitalia permanece no ponto e defende a correção de suas ações. Com Reithera – isso é explicado em uma nota – “Assinamos um contrato de desenvolvimento, um incentivo governamental disponível há anos para apoiar investimentos produtivos em pesquisa e desenvolvimento para empresas italianas que decidiram investir em nosso país.” O contrato de incorporação é um procedimento de balcão e as propostas de fundos encaminhadas por empresas julgadas idôneas, conforme processo legal, não se prevendo, portanto, a publicação de edital ou licitação. E ainda a Invitalia: “A Comissão Europeia aprovou a contribuição do Estado a Reithera, considerando-a em conformidade com as regras sobre auxílios estatais. A proposta de Reithera foi considerada digna de financiamento do governo e da Invitalia. ”

O investimento na ReiThera visa não apenas apoiar os estágios posteriores de um teste de vacina candidata, mas também criar um local de produção em nossas terras que pode ser usado ao longo do tempo para o desenvolvimento e produção de medicamentos. O problema é que a empresa de biotecnologia recebe periodicamente garantias sobre o destino desses empréstimos, mas enquanto isso os cofres continuam vazios.

Vacina spallanzani

Mas há outro aspecto que colocou a vacina ReiThera na frente e no centro das notícias recentes. Entre os 26 centros envolvidos no desenvolvimento da vacina, o Infectious Diseases Institute RomaE a Lazaro Spallanzani, Era o nome principal. A participação foi tal que Reithera se tornou a “Vacina Spallanzani” para todos. Mas o nome do hospital não apareceu no julgamento. A explicação é que o hospital participou por meio de um “investigador coordenador”, o personagem de Spallanzani que contribuiu para a elaboração do protocolo. No entanto, os testes podem continuar mesmo sem Spallanzani, se os fundos estiverem disponíveis. Um policial gera vesícula biliar porque, segundo fontes próximas ao experimento, a vacina funciona e é uma pena dar na terceira etapa.

Agora será fundamental entender como o governo pretende seguir adiante, principalmente o Ministério do Desenvolvimento Econômico, que concordou em cofinanciar em janeiro. O Audit Bureau foi claro ao indicar que o investimento é ilegal e, portanto, nulo e sem efeito. Mas a Europa está nos observando e o mundo está olhando também: a Itália sem uma vacina italiana não causa uma boa impressão. Especialmente, já foi dito, em comparação com a França. Lá, eles se instalaram sozinhos e começaram a produzir vacinas contra o Coronavírus dentro das fronteiras nacionais. A produção ocorre como parte de uma série de fábricas subcontratadas que assinaram acordos com os fabricantes de vacinas da Covid. Segundo estimativas das autoridades sanitárias, a meta foi fixada em 250 milhões de doses até o final do ano. Um projeto delineado pelo presidente Emmanuel Macron, “A Questão da Independência”. As doses francesas destinam-se não apenas ao mercado interno, mas a todos os países europeus. Talvez até mesmo aqueles de nós que poderiam ter ReiThera, talvez ele consiga e enquanto isso ele está estagnado sem perder a esperança.