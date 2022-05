“Ele estava com o coração partido” – Corriere.it

Ele morreu de ataque cardíaco, com o coração partido, dizem agora parentes, Joe Garcia, marido de Irma Garcia, 49 Um dos professores que morreram no massacre de Ovaldi Garcia, de 50 anos, teve um ataque cardíaco na quinta-feira depois de visitar o memorial de sua esposa e deixar flores para ela, disse seu sobrinho ao New York Times. Ele chegou em casa, sentou-se à mesa com sua família e depois de três minutos desmaiou. Mamãe tentou massagear seu coração. Chamaram uma ambulância e o levaram para o hospital: ele nunca mais voltou”.O casal, junto desde o ensino médio, foi casado por 24 anos e deixou quatro filhos, de 23, 19, 15 e 13 anos.

Irma Garcia estuda na Robb Primary School há 23 anos. A capa do site do distrito escolar descrevia seus hobbies: ela adorava ouvir música, fazer piqueniques no campo e fazer churrasco com o marido. “Ela era otimista e sempre carinhosa com todos”, acrescentou meu sobrinho, lembrando como na reunião de família ela fazia piadas e cantava clássicos do rock.