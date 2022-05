Ucrânia, Johnson: “A Rússia está fazendo um progresso lento, mas tangível”. Zelensky: “Eles querem reduzir Donbass a cinzas” – o mundo

A luta se alastra em Donbass. Presidente ucraniano Volodymyr Zelenski A Rússia foi acusada de “genocídio”. “Eles querem queimar Popasna, Bakhmut, Lyman, Lyschansk e Severodonetsk e transformá-los em cinzas. Como Volnovaki, como MariupolEle continuou: “Ainda é possível parar a mudança catastrófica dos eventos se o mundo tratar a situação na Ucrânia dessa maneira. Se as potências mundiais não estiverem cortejando RússiaMas ele insistiu em acabar com a guerra. Severodonetsk Ele fala sobre 1.500 pessoas mortas desde o início do conflito.

A Rússia está fazendo “progresso lento, mas tangível” na Ucrânia. O primeiro-ministro britânico disse que Johnson Referindo-se ao avanço das forças de Moscou no Donbass. Segundo o primeiro-ministro, o presidente Vladimir Putin “está custando a si mesmo e ao exército russo um alto preço, que continua a roer o chão. É ‘vital’ continuar apoiando Kyiv”. Enquanto isso, a gestão Biden Ele estava se preparando para enviar armas mais poderosas para a Ucrânia: os mísseis de longo alcance que Kyiv vinha perguntando por que “poderiam ser o ponto de virada na guerra contra a Rússia”. Lavrov O Ocidente é acusado de declarar guerra total ao mundo russo. Por sua vez, o Kremlin Ele informou que as negociações com a Ucrânia foram suspensas após a decisão de Kyiv, “o que contradiz as garantias de Zelensky sobre a necessidade de negociações no mais alto nível”. EU ‘Nações Unidas: O número de mortes de civis subiu para 4.000.

Soldado russo ucraniano: ‘Jogamos granadas em porões com civis’





Grandes pessoas não viajam com a Rússia

“Os eventos catastróficos ainda podem ser interrompidos se o mundo tratar a situação na Ucrânia como tal. Se os mais poderosos do mundo não flertarem com a Rússia, mas realmente insistirem em acabar com a guerra.” Este é um aviso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um vídeo. Zelensky observou que a UE falhou por “semanas” em concordar com o sexto pacote de sanções. “O mundo não se atreveu a perturbar o sistema bancário russo por semanas”, disse o presidente.

As forças russas querem “transformar o Donbass em cinzas”, disse Zelensky, descrevendo a situação cada vez mais difícil de Kiev, no leste do país. “A atual ofensiva dos ocupantes em Donbass pode tornar a região desabitada”, disse Zelensky. Ele continuou: “Eles querem queimar Popasna, Bakhmut, Lyman, Lychansk e Severodonetsk em cinzas. Como Volnovaki, como Mariupol”. Relatórios da CNN. Zelensky também apontou o dedo para a União Europeia, acusando-a de não agir de forma decisiva nas sanções.

Zelensky acusou a Rússia de cometer um “genocídio” no Donbass. Em seu discurso diário em vídeo, Zelensky disse que a Rússia está praticando “deportação” e “assassinato em massa de civis” no Donbass, observando que “tudo isso (…) é uma clara política genocida implementada pela Rússia”.

O massacre em Severodonetsk

“1.500 pessoas foram mortas desde o início da guerra em Severodonetsk”, disse a BBC citando o prefeito de Donbass (leste). A cidade está sob constante bombardeio, 60% das habitações estão completamente destruídas e até 90% dos edifícios estão danificados e precisam de grandes reparos, acrescenta Stryuk. A estrada que sai da cidade é muito perigosa, mas o exército ucraniano está fazendo “o que for preciso para tornar as ruas seguras”, disse ele. Cerca de 12.000-13.000 pessoas permaneceram na cidade.

O céu sobre Donetsk é uma chuva de faíscas







4.000 vítimas civis.

O número de civis mortos na Ucrânia está perto de 4.000 desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, de acordo com relatórios do Kyiv Independent, a agência de direitos humanos das Nações Unidas. O número de moradores mortos até agora pelas forças russas é de pelo menos 3.998 (dados atualizados na quarta-feira), enquanto o número de civis feridos é de pelo menos 4.693. No entanto, a agência acredita que os números reais são muito maiores.

O número de crianças que morreram desde o início da invasão russa subiu para 241, enquanto 438 crianças ficaram feridas. Isto foi relatado pelo Gabinete do Procurador de Kyiv, citando Ukrinform. O maior número de mortes entre crianças foi registrado na região de Donetsk.

Armas mais poderosas de Biden

O governo Biden está se preparando para enviar armas mais poderosas para a Ucrânia como parte de um novo acordo na próxima semana. Fontes de gerenciamento relataram isso à CNN. Em particular, serão sistemas de mísseis de longo alcance, sistema de foguetes de lançamento múltiplo ou MLRS, que Volodymyr Zelensky vem encomendando há algum tempo. Armas feitas nos Estados Unidos podem lançar uma barragem de mísseis a centenas de quilômetros de distância, mais longe do que qualquer outro sistema já na Ucrânia, e dependendo de qual seja o ponto de virada em sua guerra contra a Rússia.

Outro sistema exigido pela Ucrânia é o High Mobility Artillery Rocket System, ou HIMARS, que é mais leve que o MLRS, mas capaz de disparar o mesmo tipo de munição. As fontes disseram que Biden até agora evitou enviar esses sistemas, temendo que a Ucrânia os usasse para atacar dentro do território russo, o que levaria a uma reação de Moscou.