Notícias ao vivo da guerra na Ucrânia, de Zelensky a Draghi, vamos abrir portos juntos – mundo

situação de campo – A luta se alastra em Donbass. prefeito Severodonetsk Primeiro-ministro britânico Boris fala sobre 1.500 pessoas mortas desde o início do conflito Johnson Ele diz que a Rússia está fazendo “progresso lento, mas tangível” na Ucrânia e em especial em Donbass. Segundo o primeiro-ministro, o presidente Vladimir coloque dentro “Está custando caro a si mesmo e ao exército russo, e continua a morder o chão. É ‘vital’ continuar apoiando Kyiv”, acrescentou.

Agência ANSA A Rússia está pressionando pelo genocídio na Ucrânia e cometendo atrocidades destinadas a destruir o povo ucraniano. É o que lemos no primeiro relatório independente desde o início do conflito, elaborado por 30 especialistas em direito internacional (ANSA).

LIGUE PARA O TELEFONE ZELENSKY-DRAGHI – “Tive uma conversa por telefone com o primeiro-ministro Mario Draghi, que está na vanguarda da situação” e assim começou um tweet do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele escreve: “Esperamos mais apoio de defesa de nossos parceiros”. Com Draghi, Zelensky disse que levantou “o problema do abastecimento de combustível e as formas de evitar a crise alimentar foram discutidas. Devemos desbloquear os portos ucranianos juntos”, conclui.

Putin acusa: como ele atrapalha as negociações – O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao chanceler austríaco Karl Nehammer, com quem conversou por telefone, que Kyiv está obstruindo o processo de negociação com a Rússia. Isso foi relatado pelo Kremlin, conforme relatado pela TASS. O presidente russo também disse que as tentativas de culpar a Rússia pelos problemas de abastecimento de alimentos são “infundadas” e enfatizou que a Ucrânia deve liberar os portos o mais rápido possível para permitir a passagem de navios.

Salvini em Moscou nos próximos dias – O líder da Lega, Matteo Salvini, pode viajar para Moscou nos próximos dias. Os círculos partidários anunciam isso, explicando que, no entanto, nem tudo está decidido e a iniciativa no momento continua sendo uma hipótese de trabalho.

Mísseis de longo alcance dos EUA – Enquanto isso, a gestão Biden Ele se preparará para enviar armas mais poderosas para a Ucrânia: os mísseis de longo alcance que Kyiv há muito pergunta por que “podem ser o ponto de virada na guerra contra a Rússia”. Armas fabricadas nos Estados Unidos podem lançar uma barragem de mísseis por centenas de quilômetros, muito mais longe do que qualquer outro sistema já existente na Ucrânia. Outro sistema exigido pela Ucrânia é o Sistema de Mísseis de Artilharia de Alta Mobilidade ou HIMARS

Um novo acordo de remessa de armas dos EUA está em andamento na próxima semana. Estes são sistemas já em uso em teatros de guerra do Afeganistão à Síria

Apelo de Zelensky: “Não flerte com a Rússia” – O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de “genocídio”. “Eles querem queimar Popasna, Bakhmut, Lyman, Lychansk e Severodonetsk em cinzas. Como Volnovaki, como Mariupol.” “Os eventos trágicos ainda podem ser interrompidos Se os mais poderosos do mundo não flertassem com a Rússia – acrescentou Zelensky – mas ele já insistiu em acabar com a guerra.



Acusações de Moscou “Eles querem nos apagar” – Primeiro-ministro russo Mishustin Ele acrescenta à poção: “O Ocidente está tentando apagar nosso país e removê-lo do mapa-múndi”. Por sua vez, o Kremlin Ele informou que as negociações com a Ucrânia foram suspensas após a decisão de Kyiv, “o que contradiz as garantias de Zelensky sobre a necessidade de negociações no mais alto nível”.

O massacre em Severodonetsk – A BBC citou o prefeito de Donbass (leste): 1.500 pessoas foram mortas desde o início da guerra em Severodonetsk. A cidade está sob constante bombardeio, 60% das habitações estão completamente destruídas e até 90% dos edifícios estão danificados e precisam de grandes reparos, acrescenta Stryuk. Cerca de 12.000-13.000 pessoas permaneceram na cidade.

Michael aos 27 anos, sugestões de trigo ucraniano – “Durante nossa reunião, discutiremos maneiras concretas de ajudar a Ucrânia a exportar seus produtos agrícolas usando a infraestrutura da União Europeia: também veremos como coordenar melhor as iniciativas multilaterais a esse respeito.” Isso pode ser lido na carta enviada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, aos 27 líderes por ocasião do Conselho da próxima semana, na qual ele também anunciou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente da União Africana Macky Sall vão falar. No próximo Conselho Europeu, por videoconferência, em sessões que tratarão da Ucrânia e da segurança alimentar.

4.000 vítimas civis, 241 crianças – O número de civis mortos na Ucrânia chegou a 4.000 desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo a agência de direitos humanos das Nações Unidas. O número de moradores mortos até agora pelas forças russas é de pelo menos 3.998 (dados atualizados na quarta-feira), enquanto os civis feridos são pelo menos 4.693. No entanto, a agência acredita que os números reais são muito maiores. O número de crianças que morreram desde o início da invasão russa subiu para 241, enquanto 438 crianças ficaram feridas.

Relações da Igreja Ucraniana com a Rússia – A Igreja Ortodoxa Ucraniana, com o apoio de Moscou, afirma que rompeu todos os laços com a Rússia devido à invasão da Ucrânia, declarando “independência completa”. “Discordamos da posição do patriarca de Moscou Kirill… sobre a guerra”, disse a igreja em um comunicado depois de realizar um conselho focado na “agressão” da Rússia contra a Ucrânia, onde declarou “a completa independência e autonomia dos ortodoxos ucranianos”. Igreja.”