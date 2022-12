Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. Kyiv: “O aeroporto de Saratov, na Rússia, foi atingido.

Marque-me, as palavras do Papa? Todos eles condenaram a brutalidade russa

“Todos condenaram a brutalidade e a violência do exército russo durante esta guerra, e as Nações Unidas estão conduzindo todas as investigações, mas sempre há regras que devem ser respeitadas, mesmo durante as guerras, e quando a condenação da comunidade internacional é violada, só pode ser muito difícil, compartilho as palavras do Santo Padre”. disse isso Ministro de relações exteriores Anthony Tajani A resposta à pergunta sobre as declarações do Papa sobre a crueldade dos soldados das tropas russas na Ucrânia, especialmente os chechenos e buryats.