Cidades ucranianas sob ataque, Putin visita ponte reconstruída na Crimeia – Europa

Um míssil caiu no território da Moldávia, perto da fronteira com a Ucrânia. Segundo o que foi noticiado pela agência russa RIA Novosti, citando o Ministério do Interior. O míssil foi encontrado por guardas de fronteira da Moldávia perto de Prichini, no norte do país, no dia em que estavam ocorrendo ataques com mísseis russos em grande parte da Ucrânia, e foi repelido por mísseis antiaéreos de Kyiv. Por causa dos ataques russos, várias cidades na Ucrânia ficaram sem água ou eletricidade. De acordo com o chefe do departamento militar em Kryvyi Rih, na Ucrânia central, Ele acrescentou: “Parte da cidade está sem eletricidade e muitas caldeiras e estações de bombeamento de água estão cortadas. Operadores em Odessa, no sul, e Sumy, no nordeste, relataram interrupções no fornecimento de água e eletricidade. A eletricidade também falhou em Mykolaiv, no sul, de acordo com o prefeito, Oleksandr Senkevich. Governador da região de Kyiv da Ucrânia, Oleksiy Kuleba, disse que algumas das infra-estruturas da região foram bombardeadas por mísseis russos, Salientando que 40% das terras estão sem eletricidade Mas não houve “consequências graves”. Relatórios do Sky News.

Presidente Volodymyr Zelensky Mas ele disse que a defesa antiaérea ucraniana derrubou “a maioria” dos mísseis disparados pelos russos hoje. A Ucrânia derrubou mais de 60 dos mais de 70 mísseis lançados pela Rússia na segunda-feira em um intenso ataque de mísseis. Isso foi relatado pelo comando da Força Aérea Ucraniana.

Um drone atingiu hoje a pista da Base Aérea Engels-1 da Rússia, na região de Saratov, destruindo dois bombardeiros Tu-95, informou o Ukrainska Pravda.

Acrescentando que pelo menos dois soldados ficaram feridos e levados para o hospital. Mais cedo, três pessoas morreram e pelo menos outras cinco ficaram feridas em uma explosão em um aeroporto perto de Ryazan, a sudeste de Moscou:

Os serviços de emergência disseram à agência de notícias russa Tass. De acordo com outras mídias russas relatadas pela mídia ocidental, um petroleiro carregado com

combustível e seis feridos.

Putin no crime – O presidente russo, Vladimir Putin, visitou a ponte que liga a Crimeia ao Território da União, que foi atacado em outubro passado. O chefe atravessou a ponte restaurada e conversou com alguns dos trabalhadores que trabalham nela, a agência de notícias TASS informou que o próprio Putin dirigiu o carro em que atravessou a ponte, acompanhado pelo vice-primeiro-ministro Marat Khosnullin, que lhe deu um relatório sobre os reparos. Em um vídeo transmitido pelo canal de TV Rossiya-24, o presidente pode ser ouvido dizendo: “Estamos caminhando na ponte do lado direito. O lado esquerdo, pelo que entendi, é bom, mas precisa ser complementado. É sofreu mais ou menos o mesmo dano, é necessário torná-lo em perfeitas condições.” O ataque ocorreu em 8 de outubro, quando um caminhão-bomba explodiu, matando quatro pessoas e derrubando dois arcos do trecho de tráfego de veículos da ponte. De acordo com o serviço de segurança interna da Rússia, o FSB, o ataque foi planejado pela inteligência militar da Ucrânia, liderada por Kirill Budanov.

Putin dirige seu carro sobre uma ponte na Crimeia, afetada pelo bombardeio

Segundo Putin, a Rússia pode contar com um “enorme exército” de voluntários civis, totalizando 21 milhões de pessoas. Putin falou sobre os civis que servem para ajudar a parte mais necessitada da população. “É difícil”, disse o Presidente, “encontrar palavras para quem se dedica e segue seu coração, ajuda pessoas gravemente enfermas, participa da organização de eventos esportivos, ajuda a manter a ordem, cuida da natureza e dedica grande parte de suas vidas para os outros, Para aqueles que precisam dessa ajuda. Putin acrescentou que existem 21 milhões de voluntários na Rússia, mais de 15% da população, chamando-os de “um exército, um exército colossal”.

Enquanto isso eu souJornal de Wall Street Os EUA alegam que os EUA modificaram secretamente os lançadores de mísseis HIMARS entregues à Ucrânia para que não possam ser usados ​​em mísseis de longo alcance capazes de atingir a Rússia. O jornal citou algumas das fontes do governo dizendo A mudança foi uma precaução necessária para reduzir o risco de uma guerra mais ampla com a Rússia.