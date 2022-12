Von der Leyen: os subsídios verdes dos EUA criam concorrência desleal e a UE responderá

Ouça a versão em áudio do artigo

A UE deve simplificar as regras dos auxílios estatais para combater os riscos de concorrência desleal deLei de Redução da Inflação:Um pacote de US$ 369 bilhões para reduzir o déficit e incentivar a produção de energia limpa nos Estados Unidos. Foi o que afirmou a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Apresentação no Collège d’Europe em Brugesna Bélgica.

Von der Leyen disse que a medida dos EUA pode levar a “concorrência desleal” entre os dois lados do Atlântico, “fechamento de mercados” e “cadeias de distribuição fragmentadas já testadas pela Covid”. O papel de Bruxelas é “desempenhar suas funções em casa e trabalhar com os Estados Unidos para mitigar as desvantagens da concorrência”. Von der Leyen disse que a política industrial de Washington exige uma “resposta apropriada”, que começa com o ajuste das regras europeias para “tornar o investimento público mais fácil”.

Tensões sobre a “Lei Anti-Inflação” dos EUA.

O pacote lançado pelo governo dos EUA gerou atritos entre os dois lados do Atlântico, e acabou na mesa do confronto na Casa Branca entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu homólogo francês. Emmanuel Macron. O medo da UE é que a legislação dos EUA dependa de benefícios e subsídios à economia verdesDistorce a concorrência e leva à fuga de investimentos da União Européia para o mercado americano.

O mesmo Biden Ele reivindicou o pacote e declarou que não precisava “desculpar-se” pelo texto, mesmo que estivesse aberto a algumas correções e tentando evitar um conflito aberto com Bruxelas. Von der Leyen pede ação da UE para equilibrar as relações, na forma de uma revisão da ajuda estatal para facilitar o investimento público, uma recalibração do financiamento para tecnologias verdes e cooperação com os EUA para abordar alguns dos aspectos “mais preocupantes” da lei dos EUA. No entanto, von der Leyen especificou que a guerra comercial “não é do nosso interesse. Não é do interesse dos americanos.”

Von der Leyen, a criação de um clube anti-chinês entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre matérias-primas

Von der Leyen também esperava chegar a um acordo com os Estados Unidos para criar um “clube” de matérias-primas. O objetivo é minar o monopólio chinês no setor e criar uma frente comum com Pequim. “Hoje, a produção e o processamento de algumas das matérias-primas cruciais para a Revolução Verde são controladas por um único país, a China”, disse ele. “A Europa e os Estados Unidos podem construir uma alternativa a esse monopólio estabelecendo um primeiro clube. A ideia por trás disso é simples: cooperar com parceiros e aliados para aquisição e produção. E o processamento nos dá a possibilidade de superar o monopólio ».