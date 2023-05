No Japão, um homem esfaqueou uma mulher e depois atirou em dois policiais: os três morreram

Polícia no local do ataque, Nakano, Japão, 25 de maio de 2023 (Takuto Kaneko/Kyodo News via AP)

Em Nakano, na província de Nagano, no Japão, um homem esfaqueou uma mulher e depois atirou em dois policiais, matando os três. de acordo com mencionado Pela agência de notícias japonesa kyudoA polícia recebeu uma ligação por volta das 16h25, horário local, de uma testemunha que testemunhou um homem perseguindo e esfaqueando uma mulher. Quando a polícia chegou, o agressor disparou um tiro de fuzil, matando dois policiais, e depois se trancou em uma casa. Segundo testemunhas oculares, ele trajava roupas camufladas, chapéu, óculos escuros e máscara. A casa em que estava barricado pertencia a um político local e, segundo informações preliminares, o agressor seria seu filho mais velho: após várias horas foi preso. O Japão tem pouquíssimas armas em circulação, devido a uma lei muito rígida que regula seu porte, além de uma série de fatores culturais que tornam as armas um tabu na sociedade japonesa (tanto para civis quanto para as forças do regime). O incidente violento mais recente ocorreu em 8 de julho de 2022, quando o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi baleado duas vezes nas costas em um ataque enquanto fazia um discurso público em Nara, perto de Kyoto: ele foi levado de avião para o hospital e morreu algumas horas depois. . Continuar a postar

