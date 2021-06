‘Tudo como antes, aqui está a grande mentira do governo Draghi’: Barcos venezianos protestam contra a partida do navio de cruzeiro

“O Governo de Transição Ambiental zombou de nós. Eles nos disseram que impediram que grandes navios entrassem no lago, e este é o resultado: Tudo é como antes. ”Milhares de pessoas dizem isso Não há grande movimento do navio Quem marcou hora para Venezia Tarde para contestar a partida do navio MSC Cruzeiros. Ele explicou: “Eles esperavam sair uma hora e meia para não protestar aos passageiros do vôo.” Tommaso Cacciari contra grandes navios enquanto dezenas de pequenos barcos se preparam para os manifestantes “escoltarem” o navio ao longo do Canal de Giudecca.

“Grandes navios existem insustentável Do ponto de vista ambiental, poluição e poluição a Grande perigo para o equilíbrio do lago“, diz Michelle, que há anos se empenha no combate à ‘monocultura turística’, como também indica a placa que foi hasteada ao longo dos estabelecimentos. Não perca alguns instantes de Voltagem Quando os pequenos barcos são estivadores em boa forma, eles se vêem junto com o protesto. “Provocação”, encurtou No Grandi Navi, que reiterou que “todo mundo que pensa em usar o objeto de ação contra o meio ambiente cometeu um grande erro, podemos argumentar, mas o ponto principal é que esses monstros ecológicos devem ficar longe do lago . ”